الـ 12 و13.. مصطفى شوبير وزلاكة ينضمان لقائمة الظهور الدولي الأول مع حسام حسن
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 18:02
كتب : محمد سمير
يزين الثنائي مصطفى شوبير حارس المرمى ومحمود زلاكة لاعب منتخب مصر قائمة المشاركة الدولية الأولى للفراعنة تحت قيادة حسام حسن.
وبات مصطفى شوبير اللاعب رقم 12 الذي يشارك دوليا للمرة الأولى مع المنتخب في عاشر مباريات حسام حسن كمدير فني للفراعنة وتبعه محمود زلاكة الذي شارك بديلا.
وكتبت مواجهة بوتسوانا الظهور الأول دوليا لمصطفى شوبير وزلاكة في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.
وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين للمرة الأولى مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن كالآتي:
محمود زلاكة
مصطفى شوبير
محمد ربيعة
محمد شحاتة
أحمد عيد
خالد صبحي
محمود صابر
أحمد أمين قفة
ناصر ماهر
مصطفى شلبي
أحمد نبيل كوكا
محمد شكري
محمد الشامي
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