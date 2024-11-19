انتهت تصفيات إفريقيا - مصر (1)-(1) بوتسوانا.. التعادل يؤهل الضيوف

يستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وحسم منتخب مصر تأهله قبل جولتين بعد حصد 12 نقطة من أول أربع جولات، بينما يحتاج منتخب بوتسوانا لنقطة وحيدة لحسم التأهل.

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نهاية المباراة

ق86 مشاركة مصطفى فتحي وزلاكة بدلا من عمر كمال وتريزيجيه

ق77 عرضية رائعة من مرموش وإبراهيم عادل يهدر فرصة هدف محقق

ق67 مشاركة أسامة فيصل وإبراهيم عادل بدلا من طاهر ومصطفى محمد

ق59 مشاركة حسام عبد المجيد بدلا من أحمد رمضان

ق57 إصابة أحمد رمضان ومطالبة باستبداله

نهاية الشوط الأول

ق35 استمرار الضغط المصري

ق15 جوووووول تريزيجيه

ق8 هدف أول لصالح بوتسوانا

ق3 عرضية أرضية من تريزيجيه لكن تمر أمام المرمى

انطلاق المباراة