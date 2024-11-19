تشكيل بوتسوانا - ثلاثي محترف في مواجهة مصر
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 16:29
كتب : FilGoal
كشف ديدييه جوميز المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، تشكيل فريقه لمواجهة مصر في الجولة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.
ويضم تشكيل منتخب بوتسوانا 8 لاعبين من الدوري المحلي، فيما يتواجد 3 لاعبين فقط محترفين بالخارج بدوريات الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا.
ويضم تشكيل بوتسوانا اللاعب كابيلو سيكانينج صاحب الـ31 عاما والذي ينشط في الدوري المغربي من خلال نادي المغرب الفاسي.
كما يتواجد قائد الفريق ولاعب كايزر تشيفز ثاتاياوني ويتلهوكوي صاحب الـ26 عاما.
وجاء التشكيل بالكامل كالتلي:
الحارس: جيوتسيوني تشيشيما.
الدفاع: كيبونيموديسا ثابو - ثاتاياوني ويتلهوكوي - موشيه جاولاولي - شيكو موليفي.
الوسط: جوديراوني مودينجواني - ليبوجانج ديتسيلي - جيلبر باروتي.
الهجوم: توميسانج أوريبوني - أوماتلا كيباثو - كابيلو سيكانيينج.
ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني في المجموعة خلف مصر صاحبة الصدارة برصيد 8 نقاط.
ويحتاج منتخب بوتسوانا للتعادل فقط لضمان تأهله لكأس أمم إفريقيا.