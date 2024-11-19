تشكيل بوتسوانا - ثلاثي محترف في مواجهة مصر

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

منتخب بوتسوانا

كشف ديدييه جوميز المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، تشكيل فريقه لمواجهة مصر في الجولة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

ويضم تشكيل منتخب بوتسوانا 8 لاعبين من الدوري المحلي، فيما يتواجد 3 لاعبين فقط محترفين بالخارج بدوريات الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا.

ويضم تشكيل بوتسوانا اللاعب كابيلو سيكانينج صاحب الـ31 عاما والذي ينشط في الدوري المغربي من خلال نادي المغرب الفاسي.

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كما يتواجد قائد الفريق ولاعب كايزر تشيفز ثاتاياوني ويتلهوكوي صاحب الـ26 عاما.

وجاء التشكيل بالكامل كالتلي:

الحارس: جيوتسيوني تشيشيما.

الدفاع: كيبونيموديسا ثابو - ثاتاياوني ويتلهوكوي - موشيه جاولاولي - شيكو موليفي.

الوسط: جوديراوني مودينجواني - ليبوجانج ديتسيلي - جيلبر باروتي.

الهجوم: توميسانج أوريبوني - أوماتلا كيباثو - كابيلو سيكانيينج.

ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني في المجموعة خلف مصر صاحبة الصدارة برصيد 8 نقاط.

ويحتاج منتخب بوتسوانا للتعادل فقط لضمان تأهله لكأس أمم إفريقيا.

بوتسوانا مصر تصفيات كأس أمم إفريقيا
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