مدرب تونس يقارن بين موقف نسور قرطاج والمغرب والجزائر في ملف مزدوجي الجنسية

قارن قيس اليعقوبي مدرب المنتخب التونسي بين موقف منتخب بلاده ومنتخبي الجزائر والمغرب في ملف مزدوجي الجنسية.

منتخبات شمال إفريقيا تعج بلاعبين مزدوجي الجنسية، نظرا لوجود جاليات تونسية وجزائرية ومغربية كثيرة في أوروبا.

وقال اليعقوبي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: ''المواهب التي تستقطبها الجزائر والمغرب لتمثيل المنتخب تأتي بمقابل مالي ضخم".

وأضاف "اللاعب الذي يترك الرفاهية في فريقه ينتظر الرفاهية والظروف الجيدة في المنتخب وهذا غير موجود في تونس''.

وتابع "الأصداء التي تصل اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية عن المنتخب التونسي غير إيجابية ولا تشجعهم على تمثيل المنتخب".

وأتم ''اللاعبون منزعجون جدا من الأجواء العامة في المنتخب، وكثير منهم يطرح مشاكله أمام الجهاز الفني كما أن المسؤولين على علم بهذا''.

وخسر منتخب تونس على يد ضيفه منتخب جامبيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

سجل هدف المباراة الوحيد عبد الله سيساي في الدقيقة 17 بعد تمريرة من موسى بارو.

وتواجد حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك على مقاعد بدلاء تونس طوال المباراة.

النتيجة تركت منتخب تونس في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وكان قد حسم تأهله مسبقا.

فوز جامبيا لم يغير شيئا، حيث احتلت المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

في المجموعة ذاتها فاز منتخب جزر القمر على مدغشقر بهدف دون رد.

وسجل ياسين برهان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

وكان موقف جزر القمر هو نفس موقف تونس، حيث ضمنت التأهل مسبقا، ولكن مكسبها من هذه المباراة كان صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بلا هزيمة بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات.

أما منتخب مدغشقر فتلقى هزيمته الثالثة على التوالي والرابعة في التصفيات، ليحتل المركز الأخير بنقطتين فقط.