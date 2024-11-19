خبر في الجول - عودة أحمد حمدي للقاهرة لاستكمال برنامجه التأهيلي

عاد أحمد حمدي لاعب الزمالك إلى القاهرة بعد أن أتم المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي.

أحمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن حمدي سيكمل برانمجه التأهيلي في القاهرة بعد أن أنهى المرحلة الثانية في دبي.

وكان حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك ونهضة بركان في شهر مايو الماضي بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخضع اللاعب لجراحة ناجحة بشهر يونيو الماضي في ألمانيا قبل أن يسافر إلى دبي للبدء في التأهيل من أجل العودة للملاعب.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مونتريال الكندي.