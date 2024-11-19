خبر في الجول - عودة أحمد حمدي للقاهرة لاستكمال برنامجه التأهيلي
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 00:28
كتب : إبراهيم رمضان
عاد أحمد حمدي لاعب الزمالك إلى القاهرة بعد أن أتم المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي.
وعلم FilGoal.com أن حمدي سيكمل برانمجه التأهيلي في القاهرة بعد أن أنهى المرحلة الثانية في دبي.
وكان حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك ونهضة بركان في شهر مايو الماضي بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وخضع اللاعب لجراحة ناجحة بشهر يونيو الماضي في ألمانيا قبل أن يسافر إلى دبي للبدء في التأهيل من أجل العودة للملاعب.
وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.
وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.
وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادما من مونتريال الكندي.
نرشح لكم
سويلم ينفي حديث الأهلي عن رئيس الحكام الأجنبي.. ويكشف حقيقة تحول الرابطة إلى لجنة بدر حامد: الزمالك مباح.. هذه حقيقة إصابة سيدي ندياي المزمنة فرج عامر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد ربيعة أحمد مسعود: إكرامي أخرجني من حالتي عقب الخطأ أمام الأهلي.. وهذا موعد عودتي بسام: كنت سأطرد لو أمسكت بهدف الأهلي.. و"المعاملة" سبب غيابي عن منتخب مصر "مهاجم فذ محبوب ويستحق الظهور".. رسالة من ميدو وعماد متعب لـ عمرو زكي وكيل يحيى عطية الله: الأهلي أبدى رغبة في تفعيل بند شراء عقده من سوتشي مدير المسابقات: تم تغيير لوائح الدوري.. وهذه طريقة اختيار أفضل لاعب في المباراة