مدرب بوتسوانا: حسام حسن يقدم أفضل أداء بدون صلاح.. ولن نفرط في فرصتنا

أبدى الجنوب إفريقي مورينا راموريبولي المدير الفني لمنتخب بوتسوانا اعتقاده أن فرص الفريق لا تزال قائمة أمام مصر في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال راموريبولي في تصريحات إعلامية: "ستكون مباراة صعبة مع منتخب من منتخبات القمة بلاعبين ومدير فني على أعلى مستوى".

وأضاف "مصر ستسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وطريقنا الأسهل هو تجنب ارتكاب الأخطاء".

وأوضح "سنحاول الهجوم والدفاع في نفس الوقت بشكل محكم، وإن لم نتمكن من الهجوم بشكل جيد سنظم أنفسنا دفاعيا بشكل محكم".

وتابع "يجب أن نصنع التوازن بين الدفاع والهجوم حتى نتفادى ارتكاب الأخطاء".

وأكمل "فرصنا لا تزال قائمة في التأهل، وسنحاول ألا تكون المسافة بيننا وبين اقتناص الفوز كبيرة".

وعن حسام حسن مدرب منتخب مصر قال: "إنه مدرب جيد واسم كبير لاعبا ومدربا، ويعرف كيف يختار عناصره ويقدم أفضل أداء حتى في عدم وجود محمد صلاح".

وأضاف "من جانبنا نحاول النظر لمنتخب مصر بشكل فردي، ولكن عموما الفريق يعتمد على التمريرات وكثرة التحركات، وهذا يجعلنا نفهم أن المدرب يعرف شكل وثقافة لاعبيه والإمكانيات التي يمكنه توظيفها لتحقيق أفضل النتائج".

واختتم "لذلك ستجد لمنتخب مصر دائما شكل وطريقة وأسلوب يؤهلونه لحصد أفضل النتائج".

ويستعد منتخب مصر لختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة.

ويأتي ذلك بعد تعادل الفراعنة مع كاب فيردي في الجولة الخامسة بهدف لكل فريق.

افتتح طاهر محمد طاهر أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأدرك ريان مينديز التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وأصبح ذلك الهدف هو أول مرة تهتز فيها شباك منتخب مصر في التصفيات.

بتلك النتائج يتصدر منتخب مصر المجموعة بـ13 نقطة وكان قد ضمن تأهله لأمم إفريقيا 2025 متصدرا.

يليه منتخب بوتسوانا بسبع نقاط ثم كاب فيردي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن موريتانيا.

وبذلك تأكد إقصاء منتخب كاب فيردي من التأهل للبطولة وذلك بسبب خسارته لمباراتيه ضد بوتسوانا.

أما منتخب موريتانيا فقد قدم الفراعنة هدية له بإيقاف كاب فيردي ومباراتهما في الجولة الأخيرة ستكون تحصيل حاصل للأخير.

لكن يحتاج منتخب موريتانيا للفوز على كاب فيردي مع انتصار مصر على بوتسوانا في القاهرة ليتأهل المرابطون لأمم إفريقيا.

وسيغيب منتخب كاب فيردي عن البطولة بعدما لازمته عقدة التأهل الثالث على التوالي، إذ أنه شارك في نسختي 2013 و2015 وفشل في التواجد في 2019 و2017.

وبعدها عاد للمشاركة في نسختي 2021 و2023 وفشل في التأهل لـ2025.

وسبق وأن كشف إبراهيم حسن مدير المنتخب عن تغيير موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في ملعب الدفاع الجوي، لتقام في تمام الخامسة مساء بدلا من التاسعة.

وحسم منتخب مصر تأهله بالفعل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب منذ الشهر الماضي بعدما حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وتقام على ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفي شوبير (الأهلي).

الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد عيد (المصري) - عمر كمال (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - محمود صابر (سموحة) - مروان عطية (الأهلي) - نبيل عماد (الزمالك) - ناصر ماهر (الزمالك).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الريان القطري) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

إليكم قائمة المتأهلين وفقا للمجموعات الـ 12

المجموعة 1: تونس – جُزر القُمر

المجموعة 2: المغرب – الجابون

المجموعة 3: مصر

المجموعة 4: نيجيريا - بنين

المجموعة 5: الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة 6: أنجولا - السودان

المجموعة 7: زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة 8: الكونغو الديمقراطية

المجموعة 9: مالي

المجموعة 10: الكاميرون – زيمبابوي

المجموعة 11: جنوب إفريقيا – أوغندا

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو

كيف تُحسم بطاقات التأهل الأخيرة؟

المجموعة 3:

الجولة الأخيرة: مصر × بوتسوانا – موريتانيا × كاب فيردي (يوم الثلاثاء في الخامسة مساءً)

انحسر الصراع بين موريتانيا وبوتسوانا على بطاقة التأهل.

بوتسوانا تحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط وتحتاج للتعادل أو الفوز على مصر في الدفاع الجوي لحسم تأهلها دون الدخول في أي حسابات أخرى.

بينما يعّول منتخب موريتانيا صاحب الـ 4 نقاط على نتيجة القاهرة، فإذا حقق الفوز على كاب فيردي سيحتاج لفوز مصر على بوتسوانا لخطف التأهل بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة على بوتسوانا.

التعادل لموريتانيا أو أي نتيجة إيجابية لبوتسوانا ستعني الفشل في العبور وسط الكبار.

وانتهت آمال كاب فيردي في التأهل نظرا لتفوق بوتسوانا عليه في المواجهات المباشرة.

المجموعة 8:

الجولة الأخيرة: تنزانيا × غينيا (يوم الثلاثاء في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين تنزانيا وغينيا على بطاقة التأهل، والمباراة ستقام على ملعب الأخير.

رصيد غينيا أصبح 9 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، الفوز أو التعادل يعني التأهل.

فيما لا يحتاج منتخب تنزانيا سوى الفوز من أجل حصد بطاقة الصعود.

المجموعة 9:

الجولة الأخيرة: غينيا بيساو × موزمبيق (يوم الثلاثاء في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين موزمبيق وغينيا بيساو على بطاقة التأهل.

وستكون المباراة المباشرة بينهما حاسمة لبطاقة التأهل الثانية خلف مالي.

موزمبيق صاحبة الـ 8 نقاط تحتاج للتعادل فقط من أجل التعادل، والفوز يؤكد فرصها.

بينما يحتاج منتخب غينيا بيساو صاحب الـ 5 نقاط للفوز فقط ولا غيره من أجل خطف بطاقة العبور.