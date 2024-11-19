رئيس الاتحاد السوداني: كنا نطمح للتأهل من مصر.. هذه خطة عودة الدوري وحلم كأس العالم

أبدى معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم سعادته بحسم تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وقال جعفر في تصريحاته عبر قناة الأهلي: "نحن سعداء بأننا عن طريق المنتخب أرسلنا الفرح إلى السودان".

وأضاف "هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني القدير بقيادة كواسي أبياه قاموا بعمل رائع للغاية".

وأوضح "هذا الفريق لا يهدف إلا لرفع راية السودان عالية خفاقة في كل المحافل، سواء في تصفيات أمم إفريقيا أو تصفيات كأس العالم".

وأكمل "يجب أن نشكر الإخوة في المملكة العربية السعودية الذين ساهموا باحتضان كل معسكرات المنتخب السوداني، وكذلك الإخوة في ليبيا والمملكة المغربية".

وواصل "كما نشكر الجالية السودانية في ليبيا، فقد قدموا حضورا مميزا في الموقعة الفاصلة للتأهل اليوم. كذلك نتوجه بالشكر لإخوتنا في جنوب السودان".

وأردف "كنا نطمح في الحقيقة أن يكون تأهلنا من مصر الشقيقة ولكن نتمنى أن يتواصل العطاء مستقبلا".

وتابع "ترشحنا لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا جاء بسبب النتائج التي حققناها في تصفيات أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم. هذه مكافأة لإنجازاتنا، ولدينا طموح بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى، لأن السودان من الدول المؤسسة للكرة الإفريقية".

وكشف "نهدف لعودة الدوري السوداني داخل السودان وبدأنا التخطيط لذلك، ومشاركة الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني كانت على أمل أن يعينهما ذلك في المنافسات الإفريقية، ولكن بمجرد عودة الدوري سيعودون للمشاركة مع بقية الأندية السودانية".

ورغما عن الحرب والأزمات تمكن منتخب السودان من التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتعادل السودان مع أنجولا بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب شهداء بينينا في ليبيا بالجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

وتقام كأس أمم إفريقيا في المغرب بشهر يوليو من عام 2025.

بذلك التعادل حصل منتخب السودان على المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن منتخب النيجر الذي فاز على غانا بنفس التوقيت.

وتأهل من المجموعة كل من السودان كمركز ثاني وأنجولا في الصدارة.

وخاض السودان التصفيات في دولة ليبيا بسبب الحرب في السودان وحظر إقامة المباريات الدولية خارج البلاد.

وتأهل السودان لكأس أمم إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والأولى بعد غياب نسخة واحدة.

وأصبح منتخب السودان سادس منتخب عربي يتأهل للنسخة التالية من أمم إفريقيا بجانب مصر والمغرب والجزائر وجزر القمر وتونس.

وفي حالة تأهل موريتانيا سيكون المنتخب العربي السابع ليعادل أكبر نسخة مشاركة للمنتخبات العربية في التاريخ.

وبخروج ليبيا وتأهل السودان، لم يبقَ من العرب الذين لم يحسموا مصيرهم بعد سوى موريتانيا في المجموعة الثالثة مع منتخب مصر الذي حسم تأهله مسبقا.

إليكم قائمة المتأهلين وفقا للمجموعات الـ 12

المجموعة 1: تونس – جُزر القُمر

المجموعة 2: المغرب – الجابون

المجموعة 3: مصر

المجموعة 4: نيجيريا - بنين

المجموعة 5: الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة 6: أنجولا - السودان

المجموعة 7: زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة 8: الكونغو الديمقراطية

المجموعة 9: مالي

المجموعة 10: الكاميرون – زيمبابوي

المجموعة 11: جنوب إفريقيا – أوغندا

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو

كيف تُحسم بطاقات التأهل الأخيرة؟

المجموعة 3:

الجولة الأخيرة: مصر × بوتسوانا – موريتانيا × كاب فيردي (يوم الثلاثاء في الخامسة مساءً)

انحسر الصراع بين موريتانيا وبوتسوانا على بطاقة التأهل.

بوتسوانا تحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط وتحتاج للتعادل أو الفوز على مصر في الدفاع الجوي لحسم تأهلها دون الدخول في أي حسابات أخرى.

بينما يعّول منتخب موريتانيا صاحب الـ 4 نقاط على نتيجة القاهرة، فإذا حقق الفوز على كاب فيردي سيحتاج لفوز مصر على بوتسوانا لخطف التأهل بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة على بوتسوانا.

التعادل لموريتانيا أو أي نتيجة إيجابية لبوتسوانا ستعني الفشل في العبور وسط الكبار.

وانتهت آمال كاب فيردي في التأهل نظرا لتفوق بوتسوانا عليه في المواجهات المباشرة.

المجموعة 8:

الجولة الأخيرة: تنزانيا × غينيا (يوم الثلاثاء في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين تنزانيا وغينيا على بطاقة التأهل، والمباراة ستقام على ملعب الأخير.

رصيد غينيا أصبح 9 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، الفوز أو التعادل يعني التأهل.

فيما لا يحتاج منتخب تنزانيا سوى الفوز من أجل حصد بطاقة الصعود.

المجموعة 9:

الجولة الأخيرة: غينيا بيساو × موزمبيق (يوم الثلاثاء في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين موزمبيق وغينيا بيساو على بطاقة التأهل.

وستكون المباراة المباشرة بينهما حاسمة لبطاقة التأهل الثانية خلف مالي.

موزمبيق صاحبة الـ 8 نقاط تحتاج للتعادل فقط من أجل التعادل، والفوز يؤكد فرصها.

بينما يحتاج منتخب غينيا بيساو صاحب الـ 5 نقاط للفوز فقط ولا غيره من أجل خطف بطاقة العبور.