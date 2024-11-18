هاتريك دياز وثنائية رحيمي يقودان المغرب للفوز بسباعية على ليسوتو

حقق منتخب المغرب الفوز على ليسوتو بسبعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

بالفوز يكون المغرب قد أنهى التصفيات متصدرا للمجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته.

مشاركة المغرب في التصفيات كانت كتحصيل حاصل كونه سيشارك في أمم إفريقيا كمستضيف للبطولة.

وسجل سباعية المغرب في المباراة كل من براهيم دياز الذي أحرز هاتريك وسفيان رحيمي الذي سجل ثنائية، بالإضافة إلى هدف لكلا من يوسف النصيري وإسماعيل صابيري.

تقدم دياز بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة مستغلا تمريرة من عز الدين وناحي داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

وبعد 10 دقائق أضاف دياز الهدف الثاني بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف رحيمي الهدف الثالث برأسية من ركنية نفذها إلياس بن صغير في الدقيقة 37.

وأكمل دياز الهاتريك في الدقيقة 42 بعد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد أن خدع الحارس الذي اعتقده سيرسل عرضية.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل رحيمي الهدف الخامس من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني استمرت السيطرة المغربية وأضاف النصيري الهدف السادس برأسية بعد

ركلة حرة نفذها عبد الصمد الزلزولي.

وأنهى صابيري السباعية بهدف جديد في الدقيقة 70 بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق الحارس.

وفي مباراة أخرى أقيمت بالمجموعة فاز منتخب الجابون على جمهورية إفريقيا الوسطى بهدف دون مقابل.

سجل هدف فوز الجابون الوحيد كيولور كانجا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وصعد منتخب الجابون برفقة المغرب من المجموعة بعد أن أنهاها في المركز الثاني.