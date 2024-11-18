تصفيات أمم إفريقيا - منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بوتسوانا

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 22:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أنهى منتخب مصر الاستعداد لمواجهة بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا غدا الثلاثاء.

وخاض منتخب مصر مرانه في ملعب الدفاع الجوي تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وشارك في المران جميع اللاعبين المتواجدين في معسكر الفراعنة.

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ويحل منتخب بوتسوانا ضيفا على نظيره المصري مساء الثلاثاء بالجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من جامبيا بقيادة الحكم عبد الله جامي، ويعاونه مصطفى بواتينج وعبد العزيز جاو، ولامين جامي حكما رابعا.

ويأتي ذلك بعد تعادل الفراعنة مع كاب فيردي في الجولة الخامسة بهدف لكل فريق.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة وضمن التأهل إلى البطولة. ويأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وتقام على ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports

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