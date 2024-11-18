رغما عن الحرب.. السودان يتأهل لـ كأس أمم إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

رغما عن الحرب والأزمات تمكن منتخب السودان من التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتعادل السودان مع أنجولا بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب شهداء بينينا في ليبيا بالجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

وتقام كأس أمم إفريقيا في المغرب بشهر يوليو من عام 2025.

بذلك التعادل حصل منتخب السودان على المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن منتخب النيجر الذي فاز على غانا بنفس التوقيت.

وتأهل من المجموعة كل من السودان كمركز ثاني وأنجولا في الصدارة.

وخاض السودان التصفيات في دولة ليبيا بسبب الحرب في السودان وحظر إقامة المباريات الدولية خارج البلاد.

وتأهل السودان لكأس أمم إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والأولى بعد غياب نسخة واحدة.

وأصبح منتخب السودان سادس منتخب عربي يتأهل للنسخة التالية من أمم إفريقيا بجانب مصر والمغرب والجزائر وجزر القمر وتونس.

وفي حالة تأهل موريتانيا سيكون المنتخب العربي السابع ليعادل أكبر نسخة مشاركة للمنتخبات العربية في التاريخ.