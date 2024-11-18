جوائز كاف – حكيمي العربي الوحيد بقائمة أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان المغرب

وتواجد في القائمة أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وهو العربي الوحيد.

وشهدت القائمة أيضا تواجد رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا وصن داونز، وهي الجائزة الثالثة التي ينافس عليها بعد جائزة أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

ويغيب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي عن قائمة المرشحين للجائزة.

وجاءت القائمة كالآتي:

أشرف حكيمي – المغرب – باريس سان جيرمان الفرنسي

سيمون إدنجرا – كوت ديفوار – برايتون الإنجليزي

شيرو جيوراسي – غينيا - بوروسيا دورتموند الألماني

إديمولا لوكمان – نيجيريا - أتالانتا الإيطالي

رونوين ويليامز – جنوب إفريقيا – صن داونز

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.