جوائز كاف - كولر ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا.. واستبعاد جوميز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية المدربين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2024.

وشهدت القائمة تواجد مارسيل كولر مدرب الأهلي، بينما خرج جوزيه جوميز والذي كان ضمن القائمة الكبيرة التي ضمت 10 مدربين.

ويقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني بإفريقيا لعام 2024 كالآتي:

- مارسيل كولر (الأهلي)

- سباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية)

- إميرسي فاي (كوت ديفوار)

- بيدرو جونسفاليس (أنجولا)

- هوجو بروس (جنوب إفريقيا)

وكان المغربي وليد الركراكي قد توج بالجائزة لعام 2023.

وتوج كولر في 2024 مع الأهلي ببطولات دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري.