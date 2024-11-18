جوائز كاف – شوبير العربي الوحيد في القائمة النهائية لأفضل حارس في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لحراس المرمى المرشحين لجائزة أفضل حارس في قارة إفريقيا لعام 2024.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

ويتواجد في القائمة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وهو الحارس العربي الوحيد.

بينما شهدت القائمة خروج أمان الله مميش حارس مرمى الترجي ومنتخب تونس.

وجاءت القائمة كالآتي:

مصطفى شوبير – مصر - الأهلي

أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد الإنجليزي

يحيى فوفانا – كوت ديفوار – أنجي الفرنسي

رونوين ويليامز – جنوب إفريقيا – صن داونز

ستانيلي نوابيلي – جنوب إفريقيا - شيابا يونايتد الجنوب إفريقي

وينافس مصطفى شوبير أيضا على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا مع كل من:

حسين الشحات (الأهلي)

أحمد زيزو (الزمالك)

يوسوفو دايو (نهضة بركان)

رونوين ويليامز (صنداونز)

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.