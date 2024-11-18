جوائز كاف – شوبير العربي الوحيد في القائمة النهائية لأفضل حارس في إفريقيا
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 18:27
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لحراس المرمى المرشحين لجائزة أفضل حارس في قارة إفريقيا لعام 2024.
مصطفى شوبير
النادي : الأهلي
ويتواجد في القائمة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وهو الحارس العربي الوحيد.
بينما شهدت القائمة خروج أمان الله مميش حارس مرمى الترجي ومنتخب تونس.
وجاءت القائمة كالآتي:
مصطفى شوبير – مصر - الأهلي
أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد الإنجليزي
يحيى فوفانا – كوت ديفوار – أنجي الفرنسي
رونوين ويليامز – جنوب إفريقيا – صن داونز
ستانيلي نوابيلي – جنوب إفريقيا - شيابا يونايتد الجنوب إفريقي
وينافس مصطفى شوبير أيضا على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا مع كل من:
حسين الشحات (الأهلي)
أحمد زيزو (الزمالك)
يوسوفو دايو (نهضة بركان)
رونوين ويليامز (صنداونز)
ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.