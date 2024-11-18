جوائز كاف – شوبير العربي الوحيد في القائمة النهائية لأفضل حارس في إفريقيا

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لحراس المرمى المرشحين لجائزة أفضل حارس في قارة إفريقيا لعام 2024.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

ويتواجد في القائمة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وهو الحارس العربي الوحيد.

بينما شهدت القائمة خروج أمان الله مميش حارس مرمى الترجي ومنتخب تونس.

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وجاءت القائمة كالآتي:

مصطفى شوبير – مصر - الأهلي

أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد الإنجليزي

يحيى فوفانا – كوت ديفوار – أنجي الفرنسي

رونوين ويليامز – جنوب إفريقيا – صن داونز

ستانيلي نوابيلي – جنوب إفريقيا - شيابا يونايتد الجنوب إفريقي

وينافس مصطفى شوبير أيضا على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا مع كل من:

حسين الشحات (الأهلي)

أحمد زيزو (الزمالك)

يوسوفو دايو (نهضة بركان)

رونوين ويليامز (صنداونز)

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.

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