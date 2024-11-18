جوائز كاف – السودان العربي الوحيد.. الإعلان عن المرشحين لأفضل منتخب في إفريقيا

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

منتخب السودان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء المنتخبات المرشحة لأفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2024.

وضمت القائمة النهائية 5 منتخبات وهم:

كوت ديفوار – نيجيريا – الكونغو الديمقراطية – جنوب إفريقيا – السودان.

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وكانت القائمة الأولية تضم 10 منتخبات منها ثنائي عربي فقط وهو المغرب والسودان.

ويتصدر منتخب السودان ترتيب مجموعته في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرور 4 جولات من أصل 10 جولات.

ويمتلك منتخب السودان 10 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين عن السنغال صاحب المركز الثاني.

وكشف أيضا كاف عن 5 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب وهم:

إلياس بن صغير – المغرب – موناكو الفرنسي

كريم كوناتي – كوت ديفوار – ريد بول سالزبورج النمساوي

عمر دياكاتي – كوت ديفوار – ريمس الفرنسي

يانوبكا مينيتاه – جامبيا – برايتون الإنجليزي

لامين كامارا – السنغال – موناكو الفرنسي

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي يوم 16 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.

منتخب السودان الاتحاد الإفريقي جوائز كاف
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