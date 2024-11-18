جوائز كاف - شوبير والشحات وزيزو في القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 17:25

كتب : FilGoal

زيزو - شوبير - الشحات

يتنافس ثلاثة لاعبين مصريين في القائمة النهائية بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا 2024.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

حسين الشحات

النادي : الأهلي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء 10 لاعبين مرشحين للجائزة بينهم الثلاثي المصري واستمر تواجد الثلاثي في القائمة النهائية.

وضمت القائمة الثلاثي مصطفى شوبير وحسين الشحات من الأهلي بجانب أحمد زيزو لاعب الزمالك.

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وكشف كاف إقامة حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024 كالآتي:

- مصطفى شوبير (الأهلي)

- حسين الشحات (الأهلي)

- أحمد زيزو (الزمالك)

- يوسوفو دايو (نهضة بركان)

- رونوين ويليامز (صنداونز)

بينما خرج من القائمة النهائية كل من أمان الله مميش، وياسين مرياح لاعبي الترجي وكل من جون أنتوي، وعبد العزيز عيسى لاعبي دريمز الغاني، وأسامة بن بوط لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان بيرسي تاو جناح الأهلي قد توج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

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