جوائز كاف - الأهلي والزمالك في القائمة المختصرة لأفضل ناد لعام 2024

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - شعار النادي

يتنافس فريقا الأهلي والزمالك على جائزة أفضل ناد لعام 2024 بالتواجد في القائمة المختصرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سابقا أسماء 10 أندية مرشحة للجائزة قبل أن يتم تقليصها إلى خمسة.

وكشف كاف عن إقامة حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين 16 ديسمبر لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية.

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وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها مدينة مراكش المسابقة.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024 على حساب الترجي التونسي.

أما الزمالك فحصد لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وتواجه الفريقان في السوبر الإفريقي بنهاية سبتمبر الماضي وتوج الزمالك باللقب.

وجاءت الأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد 2024 كالآتي:

- الأهلي

- الزمالك

- الترجي التونسي

- نهضة بركان المغربي

- صنداونز الجنوب إفريقي.

وبذلك تم استبعاد أندية، مازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني ويانج أفريكانز التنزاني ودريمز الغاني وبترو أتليتكو الأنجولي.

وكان الأهلي قد حصل على جائزة أفضل ناد إفريقي لعام 2023.

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