حافظ على الديك.. توتنام يكشف عن التعديل رقم 15 في شعار النادي

كشف نادي توتنام هوتسبير عن تعديل جديد في تصميم شعار الفريق التاريخي.

ويتضمن شعار نادي توتنام الديك وهو شعار النادي الأول الذي يشتهر به، منذ عام 1901، ليتم تعديله للمرة الـ15 في تاريخ النادي.

وأصدر نادي توتنام بيانا يكشف فيه عن التصميم الجديد: "بعد 9 أشهر من مناقشة المتخصصين في العلامات التجارية الرياضية، وجمع أفكار أكثر من 300 لاعب حالي وسابق ومدرب وموظف ومجموعات مشجعين لفهم ما يعنيه لهم توتنام هوتسبير كشفنا عن التصميم الجديد للشعار".

وسيتم طرح العلامة التجارية في جميع أنحاء الملعب وعلى طول طريق توتنام السريع في المباراة القادمة على ملعب الفريق أمام روما.

ويستضيف توتنام منافسه الإيطالي روما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس 28 نوفمبر.

كما جاء في بيان توتنام: "الشعار الجديد يتضمن نسخة ظلية من الديك، لإعادة تقديم شعار النادي المفضل لدى الجماهير من ألوان وأنماط وعلامات مميزة مرتبطة بتراث النادي وتاريخه، في شكل علامة تجارية محدثة تظل وفية لتاريخ نادي توتنام مع المرونة لاحتضان المستقبل".

وقام توتنام لأول مرة منذ عام 2006 بتعديل شعار النادي من خلال تبسيط الشعار وحذف النص المكتوب أسفل الديك "توتنام هوتسبير"، مع زيادة حجم شعار الفريق، وكذلك دعم الديك بنسخة ظلية تجعله أكثر ملائمة للعلامة التجارية.

ما معنى شعار توتنام؟

الديك المنتصر الذي يقف شامخا على كرة القدم والذي يعكس الشجاعة، وهو مستوحى من الشعار الشهير للفارس الإنجليزي هاري هوتسبر والمعروف بروحه القتالية والتحدي الدائم، وهو ما يمثل بشكل مناسب روح الشجاعة والإصرار.

ويعد اللون الأزرق تكريما للزي التقليدي الذي لبسه الفريق منذ موسم 1898، ليصبح شعار يتجاوز مجرد الانتماءات الرياضية ليصبح هوية ثقافية مشتركة.

ويدل اللون الأزرق الداكن على القوة، فيما يدل اللون الأبيض إلى النقاء وبدايات النادي.

وتم صقل الشعار تدريجيا حتى أصبح يرمز إلى حقبة معاصرة مع الحفاظ على التاريخ وأسس الشعار، ويظل جزءًا لا يتجزأ من الهوية البصرية للنادي.