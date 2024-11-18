بيلد تكشف المدة المتوقعة لغياب لاعب بايرن

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

جواو بالينيا - بايرن ميونيخ

كشفت جريدة بيلد المدة المتوقعة لغياب جواو بالينيا لاعب بايرن ميونيخ عن الملاعب.

قبل أيام، غادر جواو بالينيا معسكر منتخب البرتغال بسبب الإصابة.

وذكرت بيلد أن الفحوصات التي خضع لها بالينيا أكدت إصابته في العضلة الضامة.

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وأوضح التقرير أن اللاعب سيغيب لنحو أسبوعين ونصف قبل العودة لفريقه.

حين أصيب بالينيا، أوضح نادي بايرن ميونيخ في بيان: "غادر جواو بالينيا معسكر المنتخب البرتغالي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة".

وأضاف البيان :سيعود اللاعب إلى ميونيخ لتلقي المزيد من العلاج".

بدون بالينيا، انتصر منتخب البرتغال على بولندا بنتيجة 5-1 في دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة.

ويلعب المنتخب البرتغالي ضد نظيره الكرواتي يوم الاثنين.

ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 13 نقاط من 5 مباريات.

بايرن ميونيخ البرتغال جواو بالينيا
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