بيلد تكشف المدة المتوقعة لغياب لاعب بايرن
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 15:53
كتب : FilGoal
كشفت جريدة بيلد المدة المتوقعة لغياب جواو بالينيا لاعب بايرن ميونيخ عن الملاعب.
قبل أيام، غادر جواو بالينيا معسكر منتخب البرتغال بسبب الإصابة.
وذكرت بيلد أن الفحوصات التي خضع لها بالينيا أكدت إصابته في العضلة الضامة.
وأوضح التقرير أن اللاعب سيغيب لنحو أسبوعين ونصف قبل العودة لفريقه.
حين أصيب بالينيا، أوضح نادي بايرن ميونيخ في بيان: "غادر جواو بالينيا معسكر المنتخب البرتغالي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة".
وأضاف البيان :سيعود اللاعب إلى ميونيخ لتلقي المزيد من العلاج".
بدون بالينيا، انتصر منتخب البرتغال على بولندا بنتيجة 5-1 في دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة.
ويلعب المنتخب البرتغالي ضد نظيره الكرواتي يوم الاثنين.
ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 13 نقاط من 5 مباريات.
video:1
نرشح لكم
حافظ على الديك.. توتنام يكشف عن التعديل رقم 15 في شعار النادي تقرير: ريال مدريد يزيد الشكوك حول كأس العالم للأندية فوتبول إسبانيا: زلزال في أتليتكو مدريد.. النادي يبحث عن بديل لـ سيميوني "وجدت المفتاح".. بيدري يكشف عن مستقبله مع برشلونة وسر العودة استبعاد فان دايك ودي يونج من معسكر هولندا رومانو يكشف حقيقة عودة بوجبا إلى مانشستر يونايتد دوري الأمم الأوروبية - الديك لا يُلدغ مرتين.. دين ورابيو يقودان فرنسا لرد الدين لـ إيطاليا دوري الأمم الأوروبية - بشرى لعشاق الفانتازي.. "هاتريك" هالاند يقود النرويج للمستوى الأول