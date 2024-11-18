إيقاف بينتانكور 7 مباريات وتغريمه بسبب عبارات عنصرية ضد سون 

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 13:38

كتب : FilGoal

رودريجو بينتانكور - توتنام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف رودريجو بينتانكور لاعب توتنام لمدة 7 مباريات بسبب عبارات عنصرية ضد زميله بالفريق هيونج مين سون في لقاء مصور.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: قررت اللجنة التي حققت في الواقعة إيقاف اللاعب لمدة 7 مباريات وتغريمه بغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني لخرقه القاعدة E3 من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وأضاف البيان "لاعب وسط توتنام هوتسبير انتهك القاعدة E3.1 من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيث تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات مسيئة و/أو مهينة و/أو أساء إلى سمعة اللعبة".

أخبار متعلقة:
استبعاد فان دايك ودي يونج من معسكر هولندا رومانو: لاعب وسط يونايتد سيرحل مع نهاية الموسم.. وموقف أموريم تقرير: إنتر يسعى لاستعارة كييزا من ليفربول دوري الأمم الأوروبية - الديك لا يُلدغ مرتين.. دين ورابيو يقودان فرنسا لرد الدين لـ إيطاليا

وأتم البيان "ما حدث يشكل انتهاكا كبيرا حسب القاعدة E3.2 من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث تضمن إشارة، سواء صريحة أو ضمنية، إلى الجنسية أو العرق".

ونفى رودريجو بينتانكور هذه التهمة، لكن اللجنة المستقلة وجدت أنه مدان وفرضت عليه العقوبات بعد جلسة استماع.

ماذا حدث؟

القصة حدثت بشهر يونيو الماضي عندما طلب أحد المراسلين من بينتانكور الحصول على قميص سون.

ورد سون على الصحفي بأن بإمكانه جلب قميص أحد أقاربه لأن جميعها يشبهون بعضهم.

بينتانكور كان قد خرج واعتذر على المزحة السيئة تجاه سون والذي بدوره قام بقبول اعتذاره.

وعلى الرغم من قبول سون للاعتذار إلا أن الاتحاد الإنجليزي يرى أن اللاعب قد خرق قواعده بالعبارات العنصرية ولذلك عقوبته واجبة.

الأوروجوياني صاحب الـ 27 عاما شارك مع توتنام منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة خلالهم سجل هدفا وصنع آخر.

رودريجو بينتانكور سون هيونج مين توتنام
نرشح لكم
رومانو: لاعب وسط يونايتد سيرحل مع نهاية الموسم.. وموقف أموريم صلاح: أعيش الحياة بطريقتي وليس كما يريد الناس تروي ديني: صلاح ليس عالمي لهذا السبب.. ولا أعتقد أنه يفكر في المال كوليبالي: نيكولاس جاكسون بإمكانه التتويج بالكرة الذهبية ولكن بشرط واحد ميرور: مانشستر سيتي يقترب من تمديد عقد هالاند تقرير: رغم وجود 10 في مركزه.. تشيلسي يسعى لضم مدافع بورنموث تقرير: مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بـ أوسيمين لضمه في يناير ليكيب: ليفربول يسعى لضم نجم ليون
أخر الأخبار
منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام بوتسوانا 11 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: ريال مدريد يزيد الشكوك حول كأس العالم للأندية 11 دقيقة | كأس العالم للأندية
فوتبول إسبانيا: زلزال في أتليتكو مدريد.. النادي يبحث عن بديل لـ سيميوني 26 دقيقة | الدوري الإسباني
محرز: تعودت على انتقادات أدائي مع منتخب الجزائر منذ تألقي مع ليستر وسيتي 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
"بطلب من باستور".. مصدر باتحاد اليد يكشف لـ في الجول سبب تأجيل بطولتي السوبر ساعة | كرة يد
إيقاف بينتانكور 7 مباريات وتغريمه بسبب عبارات عنصرية ضد سون  ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد شوقي: عملي في الأهلي فني وليس إداري.. وحقيقة الاقتراب من الزمالك سابقا ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف فترة غياب شحاتة المتوقعة بسبب الإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 منتخب مصر للناشئين يفتتح بطولة شمال إفريقيا بخسارة كبيرة من المغرب 4 ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول