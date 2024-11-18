إيقاف بينتانكور 7 مباريات وتغريمه بسبب عبارات عنصرية ضد سون 

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف رودريجو بينتانكور لاعب توتنام لمدة 7 مباريات بسبب عبارات عنصرية ضد زميله بالفريق هيونج مين سون في لقاء مصور.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: قررت اللجنة التي حققت في الواقعة إيقاف اللاعب لمدة 7 مباريات وتغريمه بغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني لخرقه القاعدة E3 من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وأضاف البيان "لاعب وسط توتنام هوتسبير انتهك القاعدة E3.1 من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيث تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات مسيئة و/أو مهينة و/أو أساء إلى سمعة اللعبة".

وأتم البيان "ما حدث يشكل انتهاكا كبيرا حسب القاعدة E3.2 من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث تضمن إشارة، سواء صريحة أو ضمنية، إلى الجنسية أو العرق".

ونفى رودريجو بينتانكور هذه التهمة، لكن اللجنة المستقلة وجدت أنه مدان وفرضت عليه العقوبات بعد جلسة استماع.

ماذا حدث؟

القصة حدثت بشهر يونيو الماضي عندما طلب أحد المراسلين من بينتانكور الحصول على قميص سون.

ورد سون على الصحفي بأن بإمكانه جلب قميص أحد أقاربه لأن جميعها يشبهون بعضهم.

بينتانكور كان قد خرج واعتذر على المزحة السيئة تجاه سون والذي بدوره قام بقبول اعتذاره.

وعلى الرغم من قبول سون للاعتذار إلا أن الاتحاد الإنجليزي يرى أن اللاعب قد خرق قواعده بالعبارات العنصرية ولذلك عقوبته واجبة.

الأوروجوياني صاحب الـ 27 عاما شارك مع توتنام منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة خلالهم سجل هدفا وصنع آخر.