إعفاء حكيمي من مباراة المغرب وليسوتو.. والركراكي يوضح

شرح وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أسباب غياب أشرف حكيمي عن مواجهة ليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلعب منتخب المغرب ضد ليسوتو في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الاثنين.

وقال الركراكي في تصريحات للصحفيين: "أشرف حكيمي غادر معسكر منتخب المغرب وعاد لناديه باريس سان جيرمان بعد موافقتي وموافقة الاتحاد المغربي لكرة القدم".

وأضاف "حين اتفقنا مع سان جيرمان على ضم حكيمي للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وافقنا على إعفاء حكيمي من أداء مباراة دولية خلال الموسم بعد الاتفاق مع اللاعب، واستقرينا على مباراة ليسوتو".

حكيمي، الذي غاب عن تدريب الأحد وغادر إلى فرنسا للالتحاق بناديه، قاد منتخب المغرب الأولمبي لحصد الميدالية البرونزية في الأولمبياد.

وتابع الركراكي "حكيمي سافر معنا للجابون في رحلة استغرقت 6 ساعات في الذهاب ومثلها في الإياب".

وأتم "غيابه عن لقاء ليسوتو أمر جيد بالنسبة له لأنه لعب مباريات كثيرة، وذلك من أجل تفادي الإصابة، كما أنني أرغب في مشاهدة لاعبين آخرين".

وانتصر منتخب المغرب في مبارياته الـ5 بتصفيات أمم إفريقيا، ويسعى لتحقيق العلامة الكاملة بالفوز على ليسوتو.

ويستضيف المغرب نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 في أواخر العام المقبل.