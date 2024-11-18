حازم خميس: لدينا مستحقات لدى اتحاد الكرة بـ 12 مليون جنيه.. وموقف رمضان صبحي

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 10:58

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - السوبر المصري - رمضان صبحي - سيف الجزيري

كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن آخر تطورات قضية رمضان صبحي.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

كما أوضح حازم خميس أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لديها مستحقات متأخرة لدى اتحاد الكرة تقدر بـ 12 مليون جنيه.

وقال حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عبر قناة dmc: "أمر رمضان صبحي الآن في المحكمة الرياضية، وتم إخطارهم بحيثيات الاستئناف ويجب الرد لأخد القرار النهائي".

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وكشف حازم خميس "آخر موعد للرد النهائي بنهاية الأسبوع الجاري".

وشدد "رمضان صبحي سيلعب بشكل طبيعي لحين اتخاذ المحكمة الرياضية قرارها النهائي".

وقال حازم خميس مازحا: "هنأت هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة وأعتقد أنه فهم أن ذلك تمهيدا لطلب المديونيات المتأخرة".

وكشف رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "لدينا مستحقات مالية متأخرة بقيمة 12 مليون جنيه، ولا نعلم سر عدم سدادها رغم أنهم يتقاضون تلك المستحقات من الأندية مقدما".

وتابع "إذا كانت لدي القدرة على إيقاف تحليل المنشطات في الدوري لحين دفع اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة لفعلت ذلك".

واختتم حازم خميس تصريحاته "لكن هذا الأمر ضد القانون ولا يمكن فعل ذلك، في حين إذا لم يحدث تحليل منشات بالدوري المصري سيكون دوري ملوث وسمعته سيئة".

ماذا حدث بقضية رمضان صبحي؟

جمال علام رئيس اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق: "تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز".

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "رمضان صبحي خضع لتحليل المنشطات بعد أحد المباريات القارية، وأثناء التحليل نشبت مشادة بينه وبين الطبيب الذي يحصل على العينة".

وأضاف "منظمة مكافحة المنشطات أخطرتنا بعد ذلك بتلف العينة الأولى مع الاحتفاظ بالعينة الثانية مغلقة وضرورة التوضيح خلال 14 يوما لسبب تلف العينة".

وواصل "سنرد في خطاب خلال أيام بأن رمضان صبحي لاعب دولي منذ فترة طولية وخضع لتحليل المنشطات لعشرات المرات وكانت دائما سلبية، وأن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حصلت على 6 عينات من رمضان صبحي خلال تلك الفترة وكانت سلبية".

وأتم تصريحاته "لا صحة لورود ما يفيد إيجابية عينة رمضان صبحي وسنقاضي كل من ادعى ذلك دون أي أسانيد".

وأوضح حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية، تفاصيل وخطوات سحب عينة المنشطات من اللاعبين، والمسؤول في حالة تلف عينة المنشطات أو عدم مطابقتها.

وقال كمال في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس: "ما يتم تداوله عن التلاعب أو عدم تطابق عينة رمضان صبحي غير دقيق، فاللاعب لا ينفرد بنفسه في غرفة مغلقة للحصول على عينة منه وإنما يجري الكشف عن المنشطات أمام المسؤول عن الحصول على العينة".

وأوضح رئيس اللجنة الطبية أن تواجد المسؤول عن سحب العينة، يمنع أي مجال للشك أو منح الفرصة للاعب للتلاعب بالعينة، مضيفا: "بالتالي إذا ثبت عدم مطابقتها أو التلاعب بها سيتم سؤال المسؤول عن أخذ العينة، وكذلك تتبع تداول العينة حتى وصولها للمعمل، وخطوات الحفظ والنقل".

وأشار إلى أنه إذا شك الشخص المسؤول عن الحصول على العينة في تلاعب اللاعب، فيسجل تلك الملاحظة في الاستمارة.

واختتم دكتور حسن كمال: "من حق اللاعب عدم الإعلان عن الأمر، ويجب أن يلتزم الجميع بالسرية حتى صدور القرار النهائي، وهناك بعض اللاعبين تلقوا ملاحظات ولم يعلم أحدًا شيئا".

اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات أرسلت خطابا لـ بيراميدز واتحاد الكرة بإيقاف رمضان صبحي محليا ودوليا لحين انتهاء التحقيقات معه بشأن فساد عينة تحليل المنشطات.

حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قال عبر "أون تايم سبورتس 1" : "سيتم تحويل رمضان صبحي إلى لجنة استماع جديدة بناء على طلب اللاعب".

وكشف خميس "لا يحق لرمضان صبحي المشاركة في المباريات إلا بعد قرار لجنة الاستماع الثانية ويستمر إيقافه لحين اتخاذ القرار، سواء بإيقاف قرار الإيقاف الإداري أو توقيع عقوبة على اللاعب".

وأوضح "دائما ما يفضل عقد جلسة الاستماع سريعا وهو ما حدث في الجلسة الأولى".

وواصل رئيس لجنة مكافحة المنشطات "رمضان صبحي لديه مخالفتين، الأولى هي التلاعب في العينة والثانية هي استخدام وسيلة محظورة مخالفة لمكافحة المنشطات، وهي احتمالية استخدام مادة اختلطت بالعينة ولم يتم التعرف على المادة في اللجنة".

وشدد "أحد المسؤولين صرح إن اللاعب إذا انضم لنادينا كان سيتم حل المشكلة، وشخص آخر قال كان بإمكان محمود الخطيب حل المشكلة وكل ذلك كلام غير صحيح بالطبع وسبب خروجنا للحديث عن القضية".

واختتم تصريحاته "إذا برأت لجنة الاستماع اللاعب يشارك منذ اليوم التالي ولكن من الوارد اعتراض وكالة مكافحة المنشطات على قرار اللجنة، لكن تستمر القضية مع الوكالة الدولية".

وفي يوم الثلاثاء 16 يوليو قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وتم الطعن على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ليتحول الأمر إلى المحكمة الرياضية (كاس).

بيراميدز رمضان صبحي
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