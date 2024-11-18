مواعيد مباريات الإثنين 18 نوفمبر 2024.. تصفيات أمم إفريقيا

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 10:17

كتب : FilGoal

منتخب السودان

تستأنف مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

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تصفيات أمم إفريقيا

تستكمل مباريات الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا من أجل حسم مزيد من المقاعد.

ويستضيف منتخب ليبيا فريق بنين في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

بينما في نفس التوقيت يحل منتخب رواندا ضيفا على نيجيريا.

وتتصارع منتخبات ليبيا ورواندا وبنين على المقعد الثاني رفقة نيجيريا.

بينما يستضيف منتخب السودان نظيره أنجولا في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، وفي نفس التوقيت يحل منتخب النيجر ضيفا على غانا.

ويتنافس منتخبا السودان والنيجر على البطاقة الثانية رفقة أنجولا.

بينما في تمام التاسعة مساء يستضيف منتخب تونس نظيره جامبيا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يواجه منتخب المغرب فريق ليسوتو ضمن منافسات الجولة الختامية.

دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره سويسرا في العاشرة إلا ربع مساء ضمن منافسات المستوى الأول.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 5.

بينما يحل منتخب البرتغال ضيفا على كرواتيا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

تقام خمس مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ويستضيف أسوان فريق بترول أسيوط، بينما تحل بلدية المحلة ضيفة على ديروط، ويستضيف لافيينا فريق الترسانة ثم أبو قير للأسمدة يواجه كهرباء الإسماعيلية.

وتقام المباريات الأربعة في الثانية والنصف عصرا.

بينما يستضيف وادي دجلة فريق الداخلية في ختام مباريات الجولة في تمام الخامسة مساء.

تصفيات أمم إفريقيا السودان ليبيا دوري المحترفين المصري
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