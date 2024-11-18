هل تتذكروه؟ مارتن باليرمو يحقق أول لقب في مسيرته التدريبية

قاد الأرجنتين مارتن باليرمو فريقه أولمبيا لتحقيق لقب الدوري الباراجوياني للمرة الـ 47 في تاريخه.

إذا لا يتردد الاسم على أذنك كثيرا، فمارتن باليرمو هو واحد من أساطير بوكا جونيورز الأرجنتيني وهدافه التاريخي برصيد 236 هدفا.

واللاعب الأول والوحيد الذي أهدر 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة، وأكبر اللاعبين عمرا تسجيلا لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم.

والآن بعمر 51 عاما وفي تجربته التدريبية الثامنة بعد 12 عاما من بداية المشوار الفني حقق لقبه الأول كمدرب.

وتوج أولمبيا بلقب الدوري الباراجوياني للمرة الـ 47 في تاريخه بحصد لقب مرحلة كلاوسورا. (تعرف على أنظمة الدوريات في أمريكا الجنوبية)

¡𝐋𝐀 𝟒𝟕 𝐅𝐔𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐆𝐈𝐑𝐀! 🎸🤘🏻🪩 Esta es la banda de #La47. La que recorrió el país de Norte a Sur, de Este a Oeste. Es la banda que explotó estadios en cada ciudad en la que tuvo que tocar. La que con acordes y solos hizo bailar a muchos. La que ensayó a sol y… pic.twitter.com/Ie8D3TOJdv — Club Olimpia (@elClubOlimpia) November 17, 2024

وحسم الفريق لقب الدوري قبل جولتين على النهاية بعدما تعادل سلبيا مع فريق 2 مايو في الجولة 20.

ورفع الفريق رصيده لـ 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن 2 مايو منافسه المباشر على اللقب.

وحقق الفريق اللقب بعد غياب عامين حيث حقق ليبرتاد منافسه المباشر اللقب في آخر 3 نسخ.

🥹 Tu vida de película, merecía su momento de Gloria con nuestro escudo. ¡Y fue a tu ritmo, Loco! 🎶 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗔𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗣𝗔𝗟𝗘𝗥𝗠𝗢 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗔𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗣𝗔𝗟𝗘𝗥𝗠𝗢#La47 #OlimpiaTour47 #OlimpiaCampeón 🤍🖤🤍 pic.twitter.com/Mm5KGwdwaM — Club Olimpia (@elClubOlimpia) November 17, 2024

وبهذا اللقب حجز أولمبيا مقعدا في نسخة 2025 من كوبا ليبرتادوريس والتي ستقام العام المقبل.

ويعد ذلك اللقب الأول في مسيرة باليرمو التدريبية إذ حل وصيفا في الدوري التشيلي مع يونيون إسبانيولا في موسم 2017 وخسر لقب كأس الدوري الأرجنتيني في 2023 مع بلاتنسي.