هل تتذكروه؟ مارتن باليرمو يحقق أول لقب في مسيرته التدريبية

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 00:58

كتب : إسلام أحمد

مارتن باليرمو

قاد الأرجنتين مارتن باليرمو فريقه أولمبيا لتحقيق لقب الدوري الباراجوياني للمرة الـ 47 في تاريخه.

إذا لا يتردد الاسم على أذنك كثيرا، فمارتن باليرمو هو واحد من أساطير بوكا جونيورز الأرجنتيني وهدافه التاريخي برصيد 236 هدفا.

واللاعب الأول والوحيد الذي أهدر 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة، وأكبر اللاعبين عمرا تسجيلا لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم.

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والآن بعمر 51 عاما وفي تجربته التدريبية الثامنة بعد 12 عاما من بداية المشوار الفني حقق لقبه الأول كمدرب.

وتوج أولمبيا بلقب الدوري الباراجوياني للمرة الـ 47 في تاريخه بحصد لقب مرحلة كلاوسورا. (تعرف على أنظمة الدوريات في أمريكا الجنوبية)

وحسم الفريق لقب الدوري قبل جولتين على النهاية بعدما تعادل سلبيا مع فريق 2 مايو في الجولة 20.

ورفع الفريق رصيده لـ 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن 2 مايو منافسه المباشر على اللقب.

وحقق الفريق اللقب بعد غياب عامين حيث حقق ليبرتاد منافسه المباشر اللقب في آخر 3 نسخ.

وبهذا اللقب حجز أولمبيا مقعدا في نسخة 2025 من كوبا ليبرتادوريس والتي ستقام العام المقبل.

ويعد ذلك اللقب الأول في مسيرة باليرمو التدريبية إذ حل وصيفا في الدوري التشيلي مع يونيون إسبانيولا في موسم 2017 وخسر لقب كأس الدوري الأرجنتيني في 2023 مع بلاتنسي.

مارتن باليرمو باراجواي أولمبيا الدوري الباراجوياني
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