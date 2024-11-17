خبر في الجول - الأهلي يحصل على موافقة الأمن لحضور 30 ألف أمام استاد أبيدجان

حصل الأهلي على الموافقات الأمنية بأعداد الجمهور المسوح حضورها في مباراة استاد أبيدجان.

ويلعب الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حصل على موافقة الأمن لحضور 30 ألف من جمهوره في مدرجات استاد القاهرة.

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وكان الأهلي طلب حضور الجمهور بالسعة الكاملة للاستاد، لكن الأمن وافق على 30 ألف.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا رفقة استاد أبيدجان، وشباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة للدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وكان الأهلي فاز في أول جولتين من الدوري على كل من سيراميكا كليوباترا وزد.