صلاح: أعيش الحياة بطريقتي وليس كما يريد الناس

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

شدد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي على أنه لا يضع الضغوط فوق عاتقه حتى يستطيع العيش بهدوء.

وقال صلاح خلال استضافته في معرض الشارقة للكتاب: "لاعب كرة القدم يجب على الأقل أن يكون قارئا في مجاله، وإذا كان يقرأ في كل المجالات فسيكون أفضل بالفعل".

وأضاف "لا أضع الضغوط على نفسي، أنا أعيش الحياة بالشكل الذي أريده وليس بالشكل الذي يريده الناس، لا يفرق معي كيف يريد الناس أن أعيش، في النهاية هذه هي حياتي وليس حياتهم".

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وواصل "أنا أستمتع بكل شيء أفعله بغض النظر عن ماذا يريد الناس".

وأتم تصريحاته "كنت أريد النجاح مثل الناس في الخارج، ولكن بدأت التفكير بشكل مختلف أن أفعل أفضل مما فعلوه حتى ينظروا لي ويقولون هناك لاعب من الوطن العربي نجح بشكل مذهل نريد أن نكون مثله".

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