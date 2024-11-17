الفوز الثاني تواليا.. الإسماعيلي ينتصر على زد وديا بثنائية

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

حقق الإسماعيلي الفوز بنتيجة 2-0 وديا على زد في ملعب بتروسبورت، استعدادا لعودة الدوري المصري.

وانتصر الدراويش أمس بقيادة حمد إبراهيم بنتيجة 4-1 على فايد في أولى الوديات خلال التوقف الدولي الجاري. (طالع التفاصيل)

وسجل نادر فرج في الدقيقة 8 من صناعة إريك تراوري.

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وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبدأ الإسماعيلي الموسم بتعادل سلبي مع غزل المحلة ثم خسارة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.

ويستعد الإسماعيلي للقاء بتروجت يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري في لقاء يقام على استاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري
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