الفوز الثاني تواليا.. الإسماعيلي ينتصر على زد وديا بثنائية

حقق الإسماعيلي الفوز بنتيجة 2-0 وديا على زد في ملعب بتروسبورت، استعدادا لعودة الدوري المصري.

وانتصر الدراويش أمس بقيادة حمد إبراهيم بنتيجة 4-1 على فايد في أولى الوديات خلال التوقف الدولي الجاري. (طالع التفاصيل)

وسجل نادر فرج في الدقيقة 8 من صناعة إريك تراوري.

وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

الإسماعيلي يفوز على زد بهدفين وديا 🟡🔵#شجع_الدراويش pic.twitter.com/HDKBUWu46S — Ismaily SC (@Ismailyofficial) November 17, 2024

وبدأ الإسماعيلي الموسم بتعادل سلبي مع غزل المحلة ثم خسارة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.

ويستعد الإسماعيلي للقاء بتروجت يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري في لقاء يقام على استاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.