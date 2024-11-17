الفوز الثاني تواليا.. الإسماعيلي ينتصر على زد وديا بثنائية
الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
حقق الإسماعيلي الفوز بنتيجة 2-0 وديا على زد في ملعب بتروسبورت، استعدادا لعودة الدوري المصري.
وانتصر الدراويش أمس بقيادة حمد إبراهيم بنتيجة 4-1 على فايد في أولى الوديات خلال التوقف الدولي الجاري. (طالع التفاصيل)
وسجل نادر فرج في الدقيقة 8 من صناعة إريك تراوري.
وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.
الإسماعيلي يفوز على زد بهدفين وديا 🟡🔵#شجع_الدراويش pic.twitter.com/HDKBUWu46S— Ismaily SC (@Ismailyofficial) November 17, 2024
وبدأ الإسماعيلي الموسم بتعادل سلبي مع غزل المحلة ثم خسارة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.
ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.
ويستعد الإسماعيلي للقاء بتروجت يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري في لقاء يقام على استاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.
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