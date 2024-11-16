الإسماعيلي ينتصر على فايد برباعية وديا استعدادا لعودة الدوري

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

حقق الإسماعيلي فوزا وديا بنتيجة 4-1 على فايد استعدادا لعودة المشاركات في الدوري المصري.

وأشرك حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش مجموعة من اللاعبين الشباب في اللقاء الودي.

وسجل أهداف الإسماعيلي كل من حسن صابر في الدقيقة 40 وحسن منصور في الدقيقة 44 وعبد الرحمن كتكوت في الدقيقة 70 من ركلة جزاء ومحمود سنجاري في الدقيقة 78.

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ويخوض الإسماعيلي مباراة ودية أخرى غدا الأحد على ملعب بتروسبورت ضد زد في ثاني مواجهاته الودية خلال التوقف الدولي الجاري.

وبدأ الإسماعيلي الموسم بتعادل سلبي مع غزل المحلة ثم خسارة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.

ويستعد الإسماعيلي للقاء بتروجت يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري في لقاء يقام على استاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الإسماعيلي الدوري المصري فايد
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