الإسماعيلي ينتصر على فايد برباعية وديا استعدادا لعودة الدوري

حقق الإسماعيلي فوزا وديا بنتيجة 4-1 على فايد استعدادا لعودة المشاركات في الدوري المصري.

وأشرك حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش مجموعة من اللاعبين الشباب في اللقاء الودي.

وسجل أهداف الإسماعيلي كل من حسن صابر في الدقيقة 40 وحسن منصور في الدقيقة 44 وعبد الرحمن كتكوت في الدقيقة 70 من ركلة جزاء ومحمود سنجاري في الدقيقة 78.

ويخوض الإسماعيلي مباراة ودية أخرى غدا الأحد على ملعب بتروسبورت ضد زد في ثاني مواجهاته الودية خلال التوقف الدولي الجاري.

وديا.. الإسماعيلي يفوز على فايد برباعية pic.twitter.com/1RylkyVDgX — Ismaily SC (@Ismailyofficial) November 16, 2024

وبدأ الإسماعيلي الموسم بتعادل سلبي مع غزل المحلة ثم خسارة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.

ويستعد الإسماعيلي للقاء بتروجت يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري في لقاء يقام على استاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.