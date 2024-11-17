تروي ديني: صلاح ليس عالمي لهذا السبب.. ولا أعتقد أنه يفكر في المال

يرى تروي ديني أسطورة فريق واتفورد أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول ليس لاعبا من الطراز العالمي في رأيه الشخصي.

وقال ديني خلال استضافته في بودكاست مع صحيفة توك سبورت الإنجليزية: "أعتقد أن محمد صلاح ممتاز، فهو جزء محوري بالنسبة لليفربول ولم يكن ينبغي لهم أبدا السماح له بالوصول إلى هذا الوضع واقتراب عقده من النهاية، لكنني أفهم أن هناك أمور مالية يجب مراعاتها في مثل هذه المواقف".

وأضاف "حجتي دائما أن صلاح ليس لاعبا من الطراز العالمي، وفي رأيي المختلف أن الطراز العالمي هو هل أريد لأطفالي أن يلعبوا مثل هذا اللاعب؟".

وأكمل "أطفالي الذين يريدون أن يكونوا مهاجمين أود منهم أن ينظروا إلى ما يفعله فينيسيوس بدلا من محمد صلاح".

وواصل "لكن صلاح يسجل الأهداف بعدد لا يصدق، إنه فعال للغاية وهذا مجرد رأيي".

وأوضح "صلاح في مكانة كبيرة في الشرق الأوسط، وهو عامل جذب كبير جدا هنا، ونحن هنا ننظر إليه فقط من ناحية الدوري الإنجليزي".

وشدد "لكن فكر في عدد المرات التي تعرض فيها صلاح للانتقاد لمجرد نشر صورة له يوم عيد الميلاد؟".

وأتم تصريحاته "في هذه المرحلة من حياته المهنية لا أعتقد أن صلاح يسعى للحصول على المال، قد أكون مخطئا لكنني لا أعتقد ذلك".

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق بشأن تجديد تعاقده.