كوليبالي: نيكولاس جاكسون بإمكانه التتويج بالكرة الذهبية ولكن بشرط واحد
الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 16:17
كتب : Filgoal Team
يرى كاليدو كوليبالي لاعب الهلال السعودي أن زميله بمنتخب السنغال نيكولاس جاكسون ولاعب تشيلسي بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية بشرط إيمانه بقدرته على ذلك.
نيكولاس جاكسون
النادي : تشيلسي
كاليدو كوليبالي
النادي : الهلال
وسبق لكوليبالي اللعب بصفوف تشيلسي قبل الانتقال إلى الهلال.
وقال كوليبابي عبر شبكة Talk sport: "نيكولاس جاكسون يجب عليه أن يؤمن بأنه لاعب عالمي مثل كل اللاعبين الذين توجوا بالكرة الذهبية أو آمنوا بقدرتهم وعليه أن يضع ذلك في رأسه".
وواصل "لا أقول له أن يصبح أناني وأن يتجاهل زملائه ولكن يجب أن يفكر في الكرة الذهبية".
وأضاف "إذا وضع تلك الصورة برأسه سيكون قادرا على تحقيقها وهذا ما أقوله له طوال الوقت".
وشارك جاكسون مع تشيلسي منذ بداية الموسم الحالي في 12 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.
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