ميرور: مانشستر سيتي يقترب من تمديد عقد هالاند

الأحد، 17 نوفمبر 2024 - 14:49

كتب : FilGoal

هدف هالاند في برايتون

كشفت صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية عن اقتراب مانشستر سيتي من تمديد تعاقده مع لاعبه إيرلنج هالاند.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفقا للصحيفة فإن هالاند سيمدد تعاقده لموسمين إضافيين حتى عام 2029.

وينتهي العقد الحالي لهالاند مع مانشستر سيتي بنهاية موسم 2026/2027.

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وأشارت ميرور إلى ان فيران سوريان المدير التنفيذي لمانشستر سيتي قد سافر إلى النرويج خلال الأيام الماضية للتفاوض حول تمديد عقد هالاند.

وسيحصل هالاند على زيادة كبيرة في عقده الجديد عن الراتب الذي يتقاضاه حاليا.

ولن يتواجد شرط جزائي في عقد هالاند الجديد مع مانشستر سيتي.

ويتواجد هالاند حاليا مع النرويج في معسكر الفريق المشارك في مباريات دوري الأمم الأوروبية.

صاحب الـ 24 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي مع مانشستر سيتي في 16 مباراة وسجل 15 هدفا.

ومنذ الانضمام للفريق لعب هالاند 115 مباراة بقميص مانشستر سيتي وتمكن من تسجيل 105 هدف وصنع 14 آخرين.

وتوج النجم النرويجي مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي
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