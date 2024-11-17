عضو إدارة الإسماعيلي: دفعنا 90 مليون جنيه لـ 3 لاعبين.. وقدرات غزل المحلة تفوقنا

كشف محمد جمال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي حقيقة أزمة تأخر مستحقات اللاعبين.

وسبق أن كشف FilGoal.com شعور لاعبو نادي الإسماعيلي بحالة شديدة من الغضب بسب تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية. (طالع التفاصيل)

وقال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عبر أون تايم سبورتس: "الأمور في النادي مستقرة، مجلس الإدارة الحالي تسلم المسؤولية بوجود متأخرات عن عامين سابقين".

وأضاف "صرفنا كافة مستحقات الموسم الماضي كاملة، ونجهز حاليا للاعبين دفعة 25% من عقودهم، وننتظر عقود الرعاية والإيرادات، ومع نهاية الدور الأول سنصرف 50% من مستحقات اللاعبين".

وأوضح "الـ 25% من مستحقات اللاعبين تكلفنا ما يزيد عن 8 ملايين جنيه".

وأكمل "الإسماعيلي كان مديونا لجان موريل بـ 48 مليون جنيه، وكارميلو بـ 24 مليون، ونور الزمان الزموري بـ 18 مليون، الأخير لم يلمس الكرة في الملعب، وكارميلو خاض 5-6 مباريات، وموريل صنع هدفا بتسديدة ضعيفة ارتدت من الحارس وسُجلت في كأس الرابطة خلال 4 مباريات".

وتابع "لم يصدر حكما نهائيا بعد في قضيتي فراس شواط ومحمد بن خماسة، وعائد بيع اللاعبين يذهب لدفع قيمة الغرامات".

وواصل "التزامات النادي كثيرة في ظل وجود قطاع ناشئين وقطاع وظيفي كامل وأنشطة أخرى، والنادي يحتاج على الأقل 250 مليون جنيه سنويا".

وشدد "قدرات غزل المحلة الشرائية هذا الموسم لا نستطيع مجاراتها، وإذا كنا في سوق مباشر معهم لم نكن نستطيع المنافسة على الصفقات".

وأردف "منذ وصولنا لم نحصل على أي دعم، رغم علم الجميع بحجم الكوارث التي تسلمها مجلس الإدارة الحالي، والمحافظ السابق خذلنا".

وأتم "اللاعبون رجال تحملوا الكثير ويعرفون محاولاتنا لحل الأزمات في وجود لجنة الكرة بوجود علي أبو جريشة وعماد سليمان، ونشكرهم على تحمل الظروف خاصة أننا نمر بظروف أصعب، ولن نخذل جماهيرنا. ونعد لاعبي الإسماعيلي بحل الأزمات في الفترة المقبلة".

وبدأ الإسماعيلي الموسم بتعادل سلبي مع غزل المحلة ثم خسارة من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.

ويستعد الإسماعيلي للقاء بتروجت يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري في لقاء يقام على استاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.