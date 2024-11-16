خبر في الجول - 8 ملايين جنيه تشعل غضب لاعبي الإسماعيلي

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 13:17

كتب : حامد وجدي

الإسماعيلي

يشعر لاعبو نادي الإسماعيلي بحالة شديدة من الغضب بسب تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية.

ويعاني الدراويش من إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعبي الإسماعيلي غاضبون لعدم حصولهم على نسبة الـ25 % من مستحقاتهم عن الموسم الجاري.

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وتبلغ قيمة المستحقات كاملة تبلغ 8 ملايين جنيه، خاصة أن النادي جمع ما يقرب من 100 مليون جنيه من بيع الثنائي عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي.

وانتقل عمر الساعي لصفوف الأهلي، فيما رحل عبد الرحمن مجدي إلى بيراميدز.

ولم يبدأ الإسماعيلي الموسم الحالي بشكل جيد تحت قيادة مدربه حمد إبراهيم وحصد نقطة واحدة بعد جولتين.

وهدد النادي الإسماعيلي بتعليق المشاركة في الدوري المصري حال استمرار الأخطاء التحكيمية.

وخسر الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري المصري بهدف دون رد.

وكان الدراويش قد استهلوا الموسم بتعادل سلبي مع غزل المحلة على استاد الإسماعيلية.

الإسماعيلي الدوري المصري
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