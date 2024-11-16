تصفيات أمم إفريقيا - جيراسي يواصل روائعه ويقود غينيا لتخطى الكونغو في +92

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 23:16

كتب : FilGoal

سيرو جيوراسي - غينيا

واصل سيهرو جيراسي مهاجم غينيا قيادة منتخب بلاده لتحقيق الانتصارات في تصفيات أمم إفريقيا 2025 بتسجيل هدف الفوز ضد الكونغو الديمقراطية.

ورفع مهاجم بوروسيا دورتموند رصيده التهديفي في التصفيات لـ 6 أهداف في الصدارة.

وسبق أن سجل سيهرو جيراسي 3 أهداف ثم هدفين في شباك إثيوبيا في الجولتين الثالثة والرابعة قاد بهم منتخب بلاده لتحقيق انتصارين متتاليين بعد خسارتين في أول جولتين.

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وفي الجولة الخامسة استطاع جيراسي من تسجيل هدف الفوز القاتل ضد الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 90+2 بتسديدة على الطائر رائعة بعد عرضية سيكو سيلا.

الفوز الثالث على التوالي رفع رصيد غينيا لـ 9 نقاط في المركز الثاني ومكبدا الكونغو الديمقراطية رابع النسخة الأخيرة الهزيمة الأولى في التصفيات.

وستحسم بطاقة التأهل بين غينيا وتنزانيا في الجولة الأخيرة على أرض الأخير.

إذ يحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط والفوز فقط يساوي تأهلهم، فيما يحتاج منتخب غينيا للفوز أو التعادل على الأقل لحجز بطاقة التأهل.

سيرو جيوراسي غينيا تصفيات أمم إفريقيا
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