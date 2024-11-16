منافس مصر - إثيوبيا تودع تصفيات كأس أمم إفريقيا بالخسارة أمام تنزانيا

فقد منتخب إثيوبيا آماله في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 رسميا، وذلك بالخسارة أمام تنزانيا بهدفين دون رد.

وسقط منتخب إثيوبيا في المباراة التي يفترض كونها على أرضه، ولكنها أقيمت في استاد الشهداء في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.

الخسارة حُسمت مبكرا، حيث تقدم منتخب تنزانيا بهدف سيمون مسوفا في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 31 سجل فيصل سالم الهدف الثاني للضيوف.

فوز تنزانيا منحها دفعة قوية في الصراع مع غينيا على بطاقة التأهل الثانية، بعدما حسمت الكونغو الديمقراطية تأهلها بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من أول 4 جولات.

وتقدمت تنزانيا للمركز الثاني مؤقتا برصيد 7 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة غينيا (6 نقاط) مع الكونغو الديمقراطية.

أما إثيوبيا فتلقت الخسارة الرابعة على التوالي لتنتهي كل آمالها رسميا، في المركز الرابع بنقطة وحيدة من التعادل السلبي مع تنزانيا في الجولة الأولى.

مسيرة إثيوبيا المخيبة في التصفيات شهدت تسجيلها لهدف وحيد في 5 مباريات، وأتى في خسارة كبيرة أمام غينيا 4-1، بينما تلقت شباكها إجمالا 11 هدفا حتى الآن.

وفي الجولة الأخيرة يلعب منتخب إثيوبيا مع الكونغو الديمقراطية في مباراة تحصيل حاصل للطرفين.

على الجانب الآخر تحل غينيا ضيفة على تنزانيا، وأفضلية المواجهات المباشرة لصالح تنزانيا حتى الآن بفوزها 2-1 خارج الديار.

وإليكم قائمة المنتخبات المتأهلة حتى الآن لنهائيات أمم إفريقيا في المغرب:

المغرب – تونس – الجابون – مصر – الجزائر – غينيا الاستوائية – أنجولا – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون – أوغندا – جنوب إفريقيا – بوركينا فاسو – السنغال – نيجيريا – مالي – زيمبابوي - زامبيا.

مباراة إثيوبيا التالية بعد نهاية تصفيات أمم إفريقيا، ستكون أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم يوم 19 مارس 2025.

وتتواجد مصر وإثيوبيا مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي في المجموعة الأولى لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مصر تحتل الصدارة بـ 10 نقاط في أول 4 جولات، بينما تحتل إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط.