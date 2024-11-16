تقرير: رغم وجود 10 في مركزه.. تشيلسي يسعى لضم مدافع بورنموث

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بناء على رغبة إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق.

وذكر موقع caughtoffside المتخصص في أخبار نادي تشيلسي، أن إنزو ماريسكا معجب بقدرات إيليا زابارني مدافع بورنموث ومنتخب أوكرانيا.

وأضاف الموقع أن تشيلسي مستعد للتعاقد مع زابارني رغم تواجد 10 مدافعين في قائمة الفريق الموسم الجاري.

ولم يحافظ تشيلسي على نظافة شباكه سوى مرتين فقط من أصل 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يأتي ذلك رغم عدم وجود أي نية لدى نادي بورنموث للتخلي عن مدافعه في منتصف الموسم إلا مقابل مبلغ مالي كبير.

وقد يوافق بورنموث فقط على التخلي عن مدافعه مقابل الحصول على ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني.

وشارك المدافع البالغ من العمر 22 عاما مع بورنموث في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان زابارني انضم لصفوف بورنموث بداية الموسم الماضي قادما من دينامو كييف الأوكراني.

ويمتلك تشيلسي 10 مدافعين في قائمة الفريق وهم: ليفي كولويل – أكسيل ديساسي – ويسلي فوفانا – بينوا بادياشيلي – توسين أدارابيويو – ريناتو فيجا – مارك كوكوريا – بين تشيلويل – رييس جيمس – مالو جوستو.

ويحتل بورنموث المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.