تقرير: مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بـ أوسيمين لضمه في يناير

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 22:27

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

عاد فيكتور أوسيمين مهاجم جلاتاسراي التركي ومنتخب نيجيريا من جديد لدائرة اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر موقع "إيرو نابولي" أن أوسيمين المعار من نابولي إلى جالاتاسراي، مطلوب في مانشستر يونايتد بناء على رغبة البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد للفريق.

وأضاف أن مانشستر يونايتد سيحاول ضم أوسيمين في يناير المقبل، وقد يدخل مهاجمه الهولندي جوشوا زيركزي ضمن الصفقة حتى يحاول إقناع نابولي وجالاتاسراي بإتمامها.

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وانتقل أوسيمين بداية الموسم الجاري لصفوف جالاتاسراي بعد خلافاته مع نادي نابولي الإيطالي، وفي تركيا لعب 9 مباريات سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

أما مع نابولي لعب أوسيمين 133 مباراة سجل خلالها 76 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2023 الماضي.

وينتهي تعاقد أوسيمين البالغ من العمر 25 عاما مع نابولي في عام 2026.

وكان مانشستر يونايتد ضمن الأندية المهتمة بضم أوسيمين في الصيف الماضي، وعلى رأسها تشيلسي وأرسنال.

فيكتور أوسيمين مانشستر يونايتد جالاتاسراي
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