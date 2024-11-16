بعد صورته مع مروان حمدي.. الأهلي يعلن اعتذار خالد عبد الفتاح للجماهير

أعلن الأهلي اعتذار خالد عبد الفتاح لاعب فريق كرة القدم بالنادي للجماهير الحمراء وذلك لما نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "عبر خالد عبد الفتاح لاعب فريق كرة القدم عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي".

وأضاف "وقال إنه يعتذر عما تناوله حسابه بمنصة إنستجرام بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، ويرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير والتي تقف دوما خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي".

وانضم خالد عبد الفتاح لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 قادما من سموحة.

وكان خالد عبد الفتاح نشر صورة عبر حسابه رفقة مروان حمدي مهاجم بيراميدز يهنئه خلالها بعيد ميلاده.

وعقب مباراة بيراميدز والأهلي في الدور الثاني من الدوري المصري الموسم الماضي 2023-2024 في ملعب الدفاع الجوي انتشر مقطع فيديو لمروان حمدي وهو يوجه السباب لجماهير الأهلي.

بعدها نشر مروان حمدي بيانا رسميا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي للاعتذار للأهلي وجماهيره.