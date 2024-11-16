أموريم: مانشستر يونايتد هو محرك الدوري الإنجليزي.. وهدفي الرئيسي صنع هوية للنادي

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 15:51

كتب : FilGoal

روبن أموريم - سبورتنج لشبونة

يرى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه هو محرك الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع أموريم لتدريب الفريق خلفا لإريك تين هاج.

وقال أموريم في حوار مع موقع النادي: "ذكرياتي السابقة هنا في أولد ترافورد لم تكن جيدة، لقد لعبت مرتين ولم أفز ولذلك أريد تحقيق الفوز، أتذكر تحقيق الفوز مع براجا بهدفين في الذهاب ولكن هنا قلبوا الأمور ضدنا وخسرنا المباراة لذلك هذا الملعب مميز".

أخبار متعلقة:
كاسيميرو: لم أتحدث مع أموريم حتى الآن.. واستمتعت بفترة فان نيستلروي وصل ليباشر عمله.. طائرة أموريم تحط الرحال في مانشستر سبورتنج لشبونة يعلن اسم خليفة أموريم أموريم يثير الغموض حول مستقبل فان نيستلروي

وواصل "استغلال قوة الجماهير؟ بالطبع أداء اللاعبين مهم ولكن الأجواء أيضا مهمة لأنها تجعل اللاعبين أفضل ونحن بحاجة إلى جماهيرنا لنفوز في كل المباريات".

وأكمل "عندما اتصل بي مانشستر يونايتد شعرت بالفخر لأنني كنت الخيار الأول ولذلك فهذه مسؤولية كبيرة ونحن نعلم إن هذا الفريق إذا لعب بشكل جيد وفاز فكل شيء سيظهر بشكل جيد وسيشعر الناس أن هذا ملعب جديد وفريق جديد وفي رأيي مانستر يونايتد هو محرك الدوري الإنجليزي".

وتابع "إذا وصفت فلسفتي التدريبية في كلمة واحدة ستكون (الفريق)، أهم شيء بالنسبة لي هو العمل كفريق ثم يأتي من بعدها الموهبة الفردية والشخصية والهوية والقتال في الملعب، يجب أن تكون لدينا هوية بحيث إذا خلع اللاعبين القمصان بقى الناس يعلمون أن هذا مانشستر يونايتد".

وأكمل "نعرف أننا بحاجة إلى الوقت ولكن أيضا يجب أن نفوز ولكن الأهم بالنسبة لي هي الهوية وسنعمل على ذلك منذ اليوم الأول، بالطبع سنحضر للمباريات ولكن سنركز أكثر على طريقة لعبنا وعلى كيفية الضغط وعلى التفاصيل الصغيرة التي من الصعب أن يتم تنفيذها بنسبة 100% لذلك فإن هدفي الرئيسي هو الهوية".

وأضاف "الإلهام عن طريق تاريخ النادي؟ بالطبع ولهذا نحن مانشستر يونايتد، لم نتوج بالدوري منذ مدة طويلة ولكن إذا سألت عن الفريق الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون مانشستر يونايتد وهذا جزء من تاريخنا ويجب أن نظهره ونحاول أن نفوز من جديد".

وسيفتتح أموريم مواجهاته مع مانشستر يونايتد بمواجهة إبسويتش تاون يوم الأحد 24 نوفمبر.

مانشستر يونايتد روبن أموريم الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
تقرير: رغم وجود 10 في مركزه.. تشيلسي يسعى لضم مدافع بورنموث تقرير: مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بـ أوسيمين لضمه في يناير ليكيب: ليفربول يسعى لضم نجم ليون تقرير: أرسنال يتحرك لتجديد عقد تروسارد سكاي: توتنام يتحرك لتجديد عقد سون انضمام مدافع ليفربول لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد تاسع لاعب صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأحد 17 نوفمبر - إيطاليا ضد فرنسا.. ومنتخب مصر للشباب 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: الكشف عن ضحية ديفيز في ريال مدريد.. وسبب تصريحات وكيله 7 ساعة | الدوري الإسباني
ريليفو: ظهيران ولاعب إسباني.. خطة ريال مدريد لانتقالات 2025 7 ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: مصير كريستنسن الأمل الأخير لتسجيل أولمو 7 ساعة | الدوري الإسباني
"كلام لا معنى له".. كوندي يهاجم صحيفة إسبانية 7 ساعة | الدوري الإسباني
آس: الكشف عن خطة فليك لنهاية عام 2024 8 ساعة | الدوري الإسباني
ماركا: حسم موقف ريال مدريد من عودة راموس 8 ساعة | ميركاتو
دي يونج: هذا ما أحتاج إليه.. ولن أشارك في المباراة المقبلة ولكن 8 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة 4 بعد استدعائه لمنتخب مصر.. تأجيل حفل زفاف محمد ربيعة