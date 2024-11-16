أموريم: مانشستر يونايتد هو محرك الدوري الإنجليزي.. وهدفي الرئيسي صنع هوية للنادي

يرى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه هو محرك الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع أموريم لتدريب الفريق خلفا لإريك تين هاج.

وقال أموريم في حوار مع موقع النادي: "ذكرياتي السابقة هنا في أولد ترافورد لم تكن جيدة، لقد لعبت مرتين ولم أفز ولذلك أريد تحقيق الفوز، أتذكر تحقيق الفوز مع براجا بهدفين في الذهاب ولكن هنا قلبوا الأمور ضدنا وخسرنا المباراة لذلك هذا الملعب مميز".

وواصل "استغلال قوة الجماهير؟ بالطبع أداء اللاعبين مهم ولكن الأجواء أيضا مهمة لأنها تجعل اللاعبين أفضل ونحن بحاجة إلى جماهيرنا لنفوز في كل المباريات".

وأكمل "عندما اتصل بي مانشستر يونايتد شعرت بالفخر لأنني كنت الخيار الأول ولذلك فهذه مسؤولية كبيرة ونحن نعلم إن هذا الفريق إذا لعب بشكل جيد وفاز فكل شيء سيظهر بشكل جيد وسيشعر الناس أن هذا ملعب جديد وفريق جديد وفي رأيي مانستر يونايتد هو محرك الدوري الإنجليزي".

وتابع "إذا وصفت فلسفتي التدريبية في كلمة واحدة ستكون (الفريق)، أهم شيء بالنسبة لي هو العمل كفريق ثم يأتي من بعدها الموهبة الفردية والشخصية والهوية والقتال في الملعب، يجب أن تكون لدينا هوية بحيث إذا خلع اللاعبين القمصان بقى الناس يعلمون أن هذا مانشستر يونايتد".

وأكمل "نعرف أننا بحاجة إلى الوقت ولكن أيضا يجب أن نفوز ولكن الأهم بالنسبة لي هي الهوية وسنعمل على ذلك منذ اليوم الأول، بالطبع سنحضر للمباريات ولكن سنركز أكثر على طريقة لعبنا وعلى كيفية الضغط وعلى التفاصيل الصغيرة التي من الصعب أن يتم تنفيذها بنسبة 100% لذلك فإن هدفي الرئيسي هو الهوية".

وأضاف "الإلهام عن طريق تاريخ النادي؟ بالطبع ولهذا نحن مانشستر يونايتد، لم نتوج بالدوري منذ مدة طويلة ولكن إذا سألت عن الفريق الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون مانشستر يونايتد وهذا جزء من تاريخنا ويجب أن نظهره ونحاول أن نفوز من جديد".

وسيفتتح أموريم مواجهاته مع مانشستر يونايتد بمواجهة إبسويتش تاون يوم الأحد 24 نوفمبر.