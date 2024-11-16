خبر في الجول - كولر يرفض إعارة حمزة علاء.. وموقف الأهلي

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 15:07

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - العين - حمزة علاء

يرفض السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي فكرة رحيل حمزة علاء على سبيل الإعارة.

حمزة علاء

النادي : الأهلي

الأهلي

ويرغب الحارس الشاب في الانتقال معارا خلال الانتقالات الشتوية للحصول على فرصة المشاركة.

وحسبما علم filgoal.com فإن كولر يرفض إعارة حمزة علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية لحاجته الفنية للحارس.

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وأبلغ كولر إدارة الأهلي رغبته في الاحتفاظ بحارسه الثالث رفقة الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

موقف الأهلي

في المقابل ترغب إدارة الأهلي في تجديد عقد الحارس الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي أولا.

ولا يمانع الأهلي خروج اللاعب على سبيل الإعارة ولكن بداية من الموسم المقبل.

ويعد حمزة علاء أحد ناشئ الأهلي وتم قيده في القائمة الإفريقية للفريق.

ولعب حمزة علاء دورا كبيرا في تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وحصل حمزة علاء حارس الأهلي ومنتخب مصر على أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت بالمغرب.

وخسر منتخب مصر الأولمبي لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة أمام المغرب بهدفين لهدف، لكنه ضمن التواجد في أولمبياد باريس.

حمزة علاء الأهلي
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