انسحاب وهتافات عنصرية.. إلغاء مباراة كوسوفو أمام رومانيا

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 01:32

كتب : FilGoal

كوسوفو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إلغاء مباراة رومانيا وكوسوفو في دوري الأمم الأوروبية.

المباراة التي أقيمت في التصنيف الثالث لدوري الأمم الأوروبية، كانت نتيجتها تشير إلى التعادل السلبي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 93، حيث قرر لاعبو كوسوفو الانسحاب من أرض الملعب.

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وجاء ذلك القرار كرد فعل على هتافات جماهير رومانيا باسم صربيا، الدولة التي استقلت عنها كوسوفو في 2008.

ورفض لاعبو كوسوفو استكمال المباراة حتى تصمت هذه الهتافات.

بينما عاد لاعبو رومانيا إلى غرف الملابس ورفضوا الخروج مرة أخرى حتى بعد أن هدأت الوتيرة.

رومانيا على الصدارة برصيد 12 نقطة في المجموعة الثانية للمستوى الثالث، والمركز الأول يؤهل إلى التصنيف الثاني.

أما كوسوفو فتحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، المؤهل لمواجهة أحد ثوالث مجموعات التصنيف الثاني في الملحق.

ولم تتم إضافة أي نقاط في هذه المباراة بعد، حتى يتخذ يويفا قراره النهائي.

وتحتل قبرص المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل ليتوانيا المجموعة بلا نقاط.

كوسوفو صربيا رومانيا دوري الأمم الأوروبية
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