رئيس النصر الليبي: مشاركة الزمالك في اعتزال خالد حسين لا يقدر بثمن.. وشيكابالا أيقونة

وصف عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي مشاركة الزمالك في مباراة اعتزال خالد حسين بـ "لا تقدر بثمن".

شيكابالا النادي : الزمالك النصر الزمالك

وخسر الزمالك في مباراة اعتزال نجم النصر الليبي السابق بنتيجة 2-1.

وقال عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي عبر أم بي سي مصر 2: "أردنا تحقيق رغبة خالد حسين بخوض مباراة اعتزاله ضد الزمالك، وسبق أن وقعنا توأمة سابقة مع الزمالك وانتهت بإقامة مباراة بروح رياضية عائلية ونشكر الزمالك على حضوره".

وأضاف "طلبنا مشاركة شيكابالا أساسيا لأنه أيقونة من أيقونات نادي الزمالك ولتاريخه الكبير، وطلبنا مشاركة الزمالك بكامل نجومه لكن الارتباطات الدولية حالت دون حدوث ذلك للفريقين، المباراة كانت رائعة وشارك فيها الجميع".

وتابع "مشاركة الزمالك في المباراة لا تقدر بثمن، والفريقان توصلا لاتفاق يليق بهما".

وأتم "بدأنا وضع جدول أعمال لتكون التوأمة بين الفريقين شاملة للمعسكرات وتنمية الكوادر وتطوير اللاعبين الشباب لأننا نريد الاستفادة من الزمالك كونه ناديا عريقا".

رئيس نادي النصر الليبي: طلبنا مشاركة الأيقونة شيكابالا اليوم في المباراة الودية.. ونناقش مع الزمالك بعض البنود في إطار التوأمة بين الناديين شاهدوا #الكورة_مع_فايق على #MBCMASR2 من الجمعة إلى الثلاثاء 11م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/Fak7jYtDIU#عالقهوة_مع_فايق pic.twitter.com/6Tg965SW1F — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) November 15, 2024

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.