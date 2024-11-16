تصفيات أمم إفريقيا - جُزر القُمر ترافق تونس وتتأهل على حساب جامبيا بفوز مثير

تأهل منتخب جُزر القُمر لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بعد تحقيق فوز مثير على جامبيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات.

ويتأهل منتخب جُزر القُمر للمرة الثانية لأمم إفريقيا بعد المشاركة الأولى تاريخيا في 2021.

وارتفع عدد المنتخبات العربية المشاركة في أمم إفريقيا 2025 لـ 5 بتواجد المغرب المستضيف ومصر وتونس والجزائر وجُزر القُمر.

الفوز رفع رصيد جُزر القٌمر لـ 9 نقاط بفارق نقطة عن تونس المتصدرة التي حسمت تأهلها بفوز خارج القواعد على مدغشقر.

فيما توقف رصيد جامبيا عند 5 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل منتخب مدغشقر الترتيب برصيد نقطتين.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 18 عن طريق ألساني جاتا من صناعة موسى بارو.

لكن منتخب جُزر القُمر تعادل بعد 7 دقائق بهدف رفيقي سعيد.

وفي الدقيقة 90 سجل مزياني ماولديا هدفا الفوز القاتل خاطفا بطاقة التأهل للمنتخب القُمري برأسية بعد عرضية فايز سليماني.

وارتفع عدد المتأهلين لنهائيات أمم إفريقيا إلى 19

المغرب – تونس – الجابون – مصر – الجزائر – غينيا الاستوائية – أنجولا – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون – أوغندا – جنوب إفريقيا – بوركينا فاسو – السنغال – نيجيريا – مالي – زيمبابوي – زامبيا – جُزر القُمر.

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