بيان - الزمالك يكشف موعد النظر في الاستئناف ضد عقوبة أحداث نهائي الكونفدرالية

أصدر نادي الزمالك بيانا كشف من خلاله عن تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة قدم "كاف" لموعد النظر في الاستئناف المقدم من النادي ضد العقوبة الموقعة عليه بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة قدم "كاف" يوم 18 نوفمبر الجاري موعدا للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة التي تم توقيعها على النادي الأبيض بسبب أحداث نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ورأى مجلس إدارة الزمالك أن العقوبة التي تم توقيعها على القلعة البيضاء مبالغ فيها، لا سيما وأن نادي الزمالك لم يكُن مسؤولا عن إجراءات تنظيم مباراة نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان، مما دفع الإدارة للتقدم بتظلم على عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل أن يتلقى ردا من "كاف" خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عاقب الزمالك بتغريمه 200 ألف دولار ومنع حضور جماهيره في مبارياته الإفريقية لمدة 4 مباريات، منهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ، على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية.

ماذا حدث؟

غرم الاتحاد الإفريقي لكرة "كاف" الزمالك 200 ألف دولار على خلفية الأحداث التي وقعت أثناء مراسم تسليم كأس الكونفدرالية عقب المباراة النهائية ضد نهضة بركان المغربي في استاد القاهرة.

وإلى جانب غرامة الزمالك تم منعه من حضور الجماهير أربع مباريات، بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

وكان كاف أعلن في شهر مايو الماضي تحويل الأحداث إلى اللجان المختصة للبت فيما حدث.

وقال كاف آنذاك في بيانه: "يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة أثناء وبعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان الذي أقيم في القاهرة".

وأضاف "قرر الاتحاد الإفريقي تحويل القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بشأن ما حدث وسلوك نادي الزمالك المصري ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها".

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.