خبر في الجول - قرار يعطل استاد هيئة قناة السويس من استضافة لقاء المصري وإنيمبا

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 22:29

كتب : عمرو نبيل

استاد هيئة قناة السويس الجديد

لا يزال موقف استاد هيئة قناة السويس من استضافة مباراة المصري ضد إنيمبا النيجيري غامضا.

وسبق أن كشف FilGoal.com إن كاف أبلغ المصري موافقته على خوض مباراة إنيمبا بالكونفدرالية على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وعلم FilGoal.com بالفعل أن أرسل كاف موافقته على إقامة مباراة المصري ضد إنيمبا في استاد هيئة قناة السويس، لكن تأخر صدور الموافقة الأمنية حتى الآن هو ما يعطل إقامة المباراة عليه.

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ويلعب المصري ضد إنيمبا يوم 27 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

واستضاف الملعب بالفعل مباراتي المصري في الجولتين الأولى والثانية من الدوري المصري ضد طلائع الجيش والجونة.

كما سيخوض المصري مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات باستاد القاهرة وفقا لخطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من: الزمالك والمصري وإنيمبا وبلاك بولز الموزمبيقي.

وكان كاف قد اعتمد 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا.

ويمثل المصري والزمالك، الكرة المصرية في الكونفدرالية بالموسم المقبل، فيما يشارك الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال.

وأعلن كاف اعتماد الملاعب التالية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا:

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد السلام

استاد هيئة قناة السويس.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما أحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصري إنيمبا الكونفدرالية هيئة قناة السويس
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