تصفيات أمم إفريقيا - زامبيا وزيمبابوي يرفعان عدد المتأهلين لـ 18

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

منتخب زيمبابوي

حصد منتخبا زامبيا وزيمبابوي بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا قبل جولة وحيدة على النهاية.

وانتصر منتخب زامبيا على كوت ديفوار بهدف دون رد في قمة المجموعة السابعة.

وسجل كينيدي موسوندا هدف اللقاء الوحيد في شباك الأفيال أبطال القارة الذين حسموا تأهلهم مسبقا.

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الفوز رفع رصيد بطل 2012 لـ 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن كوت ديفوار التي انقادت للخسارة الثانية تواليا.

فيما انتهت حظوظ سيراليون وتشاد بعد تعادلهما أول أمس الأربعاء.

وبات في جعبة سيراليون 5 نقاط و3 لتشاد في ذيل الترتيب.

المنتخب المُلقب بـ الرصاصات النحاسية تأهل للمرة الـ 19 في تاريخها والثانية على التوالي للتواجد في المغرب.

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وفي المجموعة التاسعة حسم منتخب زيمبابوي بطاقة ترشحه بعد غياب عن النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا.

وتأهل المحاربون بفضل تعادلهم مع كينيا المنافس المباشر على بطاقة التأهل بهدف لكل فريق.

سجل تاواندا ماساوانشي هدف تقدم زيمبابوي فيما أدرك جوناه أيونجا التعادل لكينيا لكنه لم يكن كافيا للإبقاء على حظوظهم في التأهل.

التعادل قاد زيمبابوي للتأهل مع الكاميرون التي تتصدر الترتيب برصيد 11 نقطة.

فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثاني برصيد 9 نقاط وتأتي كينيا ثالثة برصيد 5 نقاط وأخيرا تتذيل ناميبيا الترتيب بنقطة وحيدة.

يذكر أن كلا المنتخبين عانى من الإيقاف لمدة تصل لعام ونصف بسبب التدخل الحكومي، وتم منع الإيقاف قبل بداية تصفيات كأس العالم 2026.

وإليكم قائمة المنتخبات المتأهلة لنهائيات أمم إفريقيا في المغرب:

المغرب – تونس – الجابون – مصر – الجزائر – غينيا الاستوائية – أنجولا – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون – أوغندا – جنوب إفريقيا – بوركينا فاسو – السنغال – نيجيريا – مالي – زيمبابوي - زامبيا.

زامبيا زيمبابوي كوت ديفوار كينيا الكاميرون تصفيات أمم إفريقيا
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