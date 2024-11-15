انتهت مباراة اعتزال خالد حسين - النصر الليبي (2)-(1) الزمالك

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز - شيكابالا

يلعب الزمالك ضد النصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

ويتواجد ثنائي الهجوم سيف الدين الجزيري وناصر منسي والظهير المغربي محمود بنتايك وصانع الألعاب عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق يتواجد أيضا على مقاعد البدلاء، ثم قرر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الدفع به على حساب أحمد عبد الرحيم "إيشو"، قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود

خط الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – مهاب ياسر

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك

البدلاء: محمود الشناوي - أحمد مجدي - حسن أبو المعاطي - محمود بنتايك - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - سيدي ندياي - ناصر منسي - سيف الجزيري

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت مساء الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.

------

ق 87 عيد مقدم يسجل الهدف الثاني للنصر من عرضية أتت من جهة اليمين

ق 75 خروج جيفرسون كوستا ومهاب ياسر ومحمود بنتايك ونزول حسن أبو المعاطي وسيف الجزيري ومحمد عاطف

ق 75 محمود الشناوي يشارك بدلا من محمد صبحي.

ق 74 سقوط محمد صبحي مصابا

ق 73 محمد صبحي يتألق ويتصدى لفرصة خطيرة من أحمد مكاري

ق 72 محمد صبحي يتصدى لانفراد تام بالمرمى من عبد السلام طبال

ق 63 سيدي ندياي بدلا من حسام أشرف

ق 46 خروج شيكابالا ونزول أحمد عبد الرحيم إيشو

استراحة

ق 30 خروج خالد حسين أسطورة النصر الليبي

ق 26 جوووول التعادل من جيفرسون كوستا.. شيكابالا يرسل بينية خادعة ورأسية من حسام أشرف تمهدها سصوب جيفرسون كوستا ليسجل بالرأس في الشباك

ق 8 توقف المباراة بسبب طفل نزل الملعب حاملا علم فلسطين.. ثم أهدى خالد حسين "شمروخ" ليشعله

ق 1 هدف بعد 13 ثانية.. تمريرة من اليسار تتجاوز دفاع الزمالك لتأتي تسديدة الكونغولي الديمقراطي شادراك موزونجو في غفلة تامة

بداية المباراة

الزمالك اعتزال خالد حسين النصر الليبي
نرشح لكم
بالهدف الأسرع وآخر متأخر.. النصر الليبي يهزم الزمالك في مباراة اعتزال خالد حسين خبر في الجول - خطوة تقرب شكري من العودة للتدريبات مع سيراميكا البيان الثاني.. مديرية صحة دمياط تكشف تفاصيل حالة محمد شوقي أبو العلا يعلن تفاصيل إصابة شحاتة أمام كاب فيردي خبر في الجول - قرار يعطل استاد هيئة قناة السويس من استضافة لقاء المصري وإنيمبا مؤتمر حسام حسن: ركلة جزاء كاب فيردي ليست صحيحة.. وهذا سبب الرضا عن التعادل تشكيل الزمالك - دخول مفاجئ.. شيكابالا أساسي في اللحظات الأخيرة أمام النصر الليبي التعادل الأول.. مصر تقصي كاب فيردي من أمم إفريقيا وهدية لموريتانيا
أخر الأخبار
بالهدف الأسرع وآخر متأخر.. النصر الليبي يهزم الزمالك في مباراة اعتزال خالد حسين دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - خطوة تقرب شكري من العودة للتدريبات مع سيراميكا 31 دقيقة | الدوري المصري
البيان الثاني.. مديرية صحة دمياط تكشف تفاصيل حالة محمد شوقي 32 دقيقة | الكرة المصرية
أبو العلا يعلن تفاصيل إصابة شحاتة أمام كاب فيردي 40 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - قرار يعطل استاد هيئة قناة السويس من استضافة لقاء المصري وإنيمبا 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
تهديد بالهبوط وحظر الانتقالات.. قرارات عنيفة من هيئة الرقابة المالية ضد أولمبيك ليون ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل إسبانيا - فيفيان في الدفاع وأويارزابال يعوض يامال أمام الدنمارك ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر حسام حسن: ركلة جزاء كاب فيردي ليست صحيحة.. وهذا سبب الرضا عن التعادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 3 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 4 تعليق من إمام عاشور على الصلح بين الشحات والشيبي