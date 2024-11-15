انتهت مباراة اعتزال خالد حسين - النصر الليبي (2)-(1) الزمالك

يلعب الزمالك ضد النصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

ويتواجد ثنائي الهجوم سيف الدين الجزيري وناصر منسي والظهير المغربي محمود بنتايك وصانع الألعاب عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق يتواجد أيضا على مقاعد البدلاء، ثم قرر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الدفع به على حساب أحمد عبد الرحيم "إيشو"، قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود

خط الوسط: زياد كمال – سيف جعفر – مهاب ياسر

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك

البدلاء: محمود الشناوي - أحمد مجدي - حسن أبو المعاطي - محمود بنتايك - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - سيدي ندياي - ناصر منسي - سيف الجزيري

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت مساء الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.

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ق 87 عيد مقدم يسجل الهدف الثاني للنصر من عرضية أتت من جهة اليمين

ق 75 خروج جيفرسون كوستا ومهاب ياسر ومحمود بنتايك ونزول حسن أبو المعاطي وسيف الجزيري ومحمد عاطف

ق 75 محمود الشناوي يشارك بدلا من محمد صبحي.

ق 74 سقوط محمد صبحي مصابا

ق 73 محمد صبحي يتألق ويتصدى لفرصة خطيرة من أحمد مكاري

ق 72 محمد صبحي يتصدى لانفراد تام بالمرمى من عبد السلام طبال

ق 63 سيدي ندياي بدلا من حسام أشرف

ق 46 خروج شيكابالا ونزول أحمد عبد الرحيم إيشو

استراحة

ق 30 خروج خالد حسين أسطورة النصر الليبي

ق 26 جوووول التعادل من جيفرسون كوستا.. شيكابالا يرسل بينية خادعة ورأسية من حسام أشرف تمهدها سصوب جيفرسون كوستا ليسجل بالرأس في الشباك

ق 8 توقف المباراة بسبب طفل نزل الملعب حاملا علم فلسطين.. ثم أهدى خالد حسين "شمروخ" ليشعله

ق 1 هدف بعد 13 ثانية.. تمريرة من اليسار تتجاوز دفاع الزمالك لتأتي تسديدة الكونغولي الديمقراطي شادراك موزونجو في غفلة تامة

بداية المباراة