تصفيات أمم إفريقيا - بمشاركة كاملة لـ ديانج.. مالي تتأهل للمرة العاشرة على التوالي

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 20:24

كتب : FilGoal

مالي ضد كوت ديفوار

ساهم أليو ديانج في تأهل مالي لنهائيات أمم إفريقيا 2025 للمرة الـ 14 في تاريخ البلاد.

وحقق منتخب مالي الفوز خارج أرضه بنتيجة 1-0 على موزمبيق في اللقاء الذي أقيم في مابوتو عاصمة الأخير.

وشارك أليو ديانج لاعب الأهلي المُعار للخلود السعودي أساسيا في المباراة بشكل كامل.

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وسجل كاموري دومبيا هدف اللقاء الوحيد من صناعة إيف بيسوما في الدقيقة 17 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وتأهل النسور للمرة العاشرة على التوالي والـ 14 في تاريخهم لنهائيات أمم إفريقيا.

وضمن منتخب مالي صدارة مجموعته برصيد 11 نقطة.

فيما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن غينيا بيساو.

وسيحل منتخب موزمبيق ضيفا على غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل، الفوز أو التعادل يعني تأهله، فيما فوز غينيا بيساو يعني خسارة بطاقة التأهل.

وإليكم قائمة المنتخبات المتأهلة لنهائيات أمم إفريقيا في المغرب:

المغرب – تونس – الجابون – مصر – الجزائر – غينيا الاستوائية – أنجولا – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون – أوغندا – جنوب إفريقيا – بوركينا فاسو – السنغال – نيجيريا – مالي – زيمبابوي - زامبيا

أليو ديانج مالي تصفيات أمم إفريقيا موزمبيق غينيا بيساو
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