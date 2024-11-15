مران الأهلي - انتظام ياسر إبراهيم.. وجلسة بين كولر وربيعة

انتظم ياسر إبراهيم في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

واستأنف الأهلي مران مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن مرحلة الإعداد للمباريات القادمة بعد التوقف الدولي.

كما اجتمع مارسيل كولر، مع أحمد جاب الله طبيب الفريق على هامش المران الجماعي للاستفسار عن حالة اللاعبين المصابين والبرنامج التأهيلي والعلاجي لكل منهم.

وحرص كولر على الاجتماع مع رامي ربيعة مدافع الفريق، للاطمئنان على البرنامج العلاجي والتأهيلي وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة.

كما شهد المران تنفيذ برنامج بدني متنوع للاعبين ضمن فقرات المران، وحرص المدير الفني على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة للاعبين في اليوم الأول للتدريبات بعد الراحة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره بالفوز على سيراميكا كليوباترا وزد.