تشكيل كاب فيردي - روبرتو كارلوس في الدفاع.. وثلاثي في الهجوم

أعلن بيدرو بيرتو المدير الفني لـ كاب فيردي تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وحجز منتخب مصر بالفعل بطاقة تأهله للنهائيات من الجولة الماضية بالعلامة الكاملة.

وجاء تشكيل كاب فيردي

حراسة المرمى: برونو ميجيل

الدفاع: روبرتو كارلوس – لوجان كوستا – ستيفين موريرا

الوسط: جواو باولو – جاميرو مونتيرو – ديروي دوارتي – كيفين جونسفالس

الهجوم: جيوفاني كابرال – جيلسون تافاريس – ريان مينديش

تعرف على تشكيل منتخب مصر ضمن خيارات حسام حسن والذي شهد تغييرات عديدة.

وكان منتخب مصر قد فاز ذهابا بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من التصفيات.