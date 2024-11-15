تشكيل مصر – طاهر يقود الهجوم ضد كاب فيردي.. وظهور أول لـ محمد ربيعة

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 17:09

كتب : FilGoal

محمد ربيعة - مصطفى محمد - طاهر محمد طاهر - منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل فريقه لملاقاة كاب فيردي مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

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في الدفاع: محمد حمدي- محمد ربيعة- حمدي فتحي- أحمد عيد

في الوسط: محمد شحاتة- محمود صابر- أحمد نبيل "كوكا

في الهجوم: إبراهيم عادل- طاهر محمد طاهر أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومصطفى شوبير وأحمد رمضان وحسام عبد المجيد ونبيل عماد وناصر ماهر وعمر كمال ومصطفى فتحي ومحمود عبد الحفيظ "زلاكا" ومصطفى محمد.

وبذلك ستشهد المباراة المشاركة الدولية الأولى لمحمد ربيعة مدافع سموحة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بـ12 نقطة يليه بوتسوانا بسبع نقاط ثم موريتانيا بأربع نقاط وأخيرا كاب فيردي بثلاث نقاط.

وكان منتخب مصر فاز على كاب فيردي في استاد القاهرة في الجولة الأولى بثلاثية دون رد.

وضمن الفراعنة بالفعل تأهلهم للبطولة التي ستقام في المغرب العام المقبل.

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